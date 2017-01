ArrecadaÃ§Ã£o antecipada com o IPVA de 2017 jÃ¡ passa de 715 milhÃµes de reais no Rio Grande do Sul

Até a última segunda-feira, a quitação antecipada do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2017 alcançou uma arrecadação bruta de 715 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Ao todo, 983.322 veículos já estão com o tributo em dia. Metade da arrecadação do Estado com a cobrança é automaticamente repassada às prefeituras, conforme o município de licenciamento do veículo.

Desde esta terça-feira, o IPVA pode ser pago em até três vezes, já com a variação da UPF (Unidade de Padrão Fiscal) para 2017, atualizada em 6,58%.

O proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até o dia 31 – as duas subsequentes serão em fevereiro (até o dia 24) e março (até 31). Os descontos são de 3% para a primeira parcela, 2% para a segunda e 1% para a terceira.

Neste ano, a Receita Estadual projeta arrecadar 2,62 bilhões de reais com o tributo, cujos valores tiveram uma redução média de 4,4% em relação ao calendário anterior, refletindo a queda do preço médio de mercado a partir de pesquisa realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Já o pagamento do seguro DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres) na rede bancária atingiu 228 milhões de reais.

Alíquotas do IPVA no RS

• Automóveis e camionetas: 3%

• Motocicletas: 2%

• Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação: 1%

• Frota total do Estado: 6.372.980 •

• Frota pagante de IPVA: 3.864.712 (61%)

• Frota Isenta de IPVA: 2.508.268 (39%)

