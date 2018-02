A arrecadação de impostos federais teve forte alta em janeiro

Em meio ao turbilhão político criado pela intervenção federal no Rio de Janeiro, o governo recebeu pelo menos uma boa notícia na semana passada: a receita tributária apresentou forte alta em janeiro. Dados preliminares indicam que a arrecadação de tributos administrados pela Receita Federal (excluída a contribuição para a Previdência Social) superou R$ 102 bilhões, de acordo com o Siafi, sistema eletrônico que registra as despesas e receitas do governo federal. Houve aumento real na comparação com o arrecadado no mesmo mês do ano passado, segundo fontes consultadas pela reportagem.

O resultado é considerado muito importante pela área técnica porque janeiro é o mês de arrecadação tributária mais forte, em virtude do ajuste anual do Imposto de Renda feito pelas pessoas jurídicas. As fontes informaram que ocorreu também arrecadação expressiva dos diversos programas de parcelamento de débitos tributários, os chamados Refis.

Os tributos diretamente relacionados à atividade econômica, como PIS e Cofins, também apresentaram aumento expressivo, fruto da retomada da economia. Houve aumento também das chamadas receitas não administradas, principalmente da arrecadação com royalties. Nesse caso, o destaque ficou por conta dos royalties do petróleo, que cresceram muito na comparação com o mesmo mês de 2017.

O excelente resultado da arrecadação tranquiliza o governo sobre o cumprimento da meta fiscal deste ano. As projeções feitas por analistas do mercado apontam para forte crescimento da arrecadação federal no mês passado. O economista Sérgio Gobetti, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), estima que a receita primária da União ficou em R$ 151,5 bilhões em janeiro, ante R$ 137,4 bilhões no mesmo mês do ano passado, crescimento nominal de 10,3%.

As projeções também foram feitas com base nos dados do Siafi. A estimativa de Gobetti para a receita dos tributos administrados pela Receita em janeiro é de R$ 104,6 bilhões, com crescimento nominal de 8,2% na comparação com o mesmo mês de 2017. O valor é líquido de restituições e incentivos fiscais, diferente, portanto, do que será divulgado pela Receita até o fim deste mês.

O conceito usado pelo economista é o mesmo do Tesouro e é o que importa para a execução orçamentária. A arrecadação da Previdência atingiu R$ 29 bilhões no mês passado, nas projeções de Gobetti, ante R$ 26,9 bilhões em janeiro de 2017, aumento nominal de 7,8%.

A chamada receita não administrada (royalties, concessões, dividendos, entre outros), ficou em R$ 18 bilhões, segundo estimativa do economista do Ipea, ante R$ 13,7 bilhões em janeiro de 2017, crescimento nominal de 31,4%. O elevado crescimento da receita não administrada decorre, principalmente, do forte aumento dos royalties (incluindo participações especiais) do petróleo, que atingiu R$ 5,6 bilhões em janeiro, de acordo com estimativa do economista, ante R$ 3,6 bilhões, um aumento nominal de 55%.

