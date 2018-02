A arrecadação do governo federal em 2018 deve ser pelo menos 4,17% maior que o número registrado no ano passado. O dado faz parte de um estudo realizado pelo Ministério do Planejamento que apontou que a aceleração da arrecadação federal de tributos no segundo semestre do ano passado deu maior vigor à coleta de impostos e deve garantir uma “herança” positiva para este ano.

Deixe seu comentário: