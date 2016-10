Arrecadação do governo federal cai 8,3% e tem o pior resultado para setembro desde 2009

A retração econômica brasileira voltou a derrubar as receitas do governo federal, que somaram R$ 94,7 bilhões em setembro e tiveram queda real de 8,27% na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta quinta-feira (27) a Receita Federal. Esse foi o pior resultado para o mês desde 2009, quando a arrecadação somou R$ 83,3 bilhões.

No acumulado do ano, a arrecadação de impostos e contribuições federais totaliza R$ 911,2 bilhões, o que representa uma queda de 7,54% na comparação com o mesmo período de 2015.

Meta fiscal

O fraco desempenho da arrecadação nos nove primeiros meses deste ano não facilita o cumprimento da meta fiscal – fixada em um déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem contar os juros da dívida pública) de R$ 170,5 bilhões para as contas do governo em 2016.

No ano passado, o rombo fiscal já somou cerca de R$ 115 bilhões e, para 2017, a estimativa é de um déficit de R$ 139 bilhões. A consequência de as contas públicas registrarem déficits fiscais seguidos é a piora da dívida pública e mais pressões inflacionárias. (AG)

