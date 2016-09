Arrecadação federal cai 10% em agosto e tem o pior desempenho para o mês desde 2009

A retração econômica voltou a derrubar a arrecadação de impostos e contribuições federais, que somou R$ 91,8 bilhões e teve queda real de 10,12% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta quinta-feira (29) a Receita Federal.

Esse foi o pior desempenho para agosto desde 2009, quando a arrecadação federal somou R$ 85,1 bilhões. No acumulado do ano, a arrecadação totalizou R$ 816,4 bilhões, apresentando uma baixa de 7,45% na comparação com o mesmo período do ano passado – o pior desempenho entre janeiro e agosto desde 2010.

Segundo a Receita Federal, as desonerações de tributos realizadas nos últimos anos continuam a influenciar para baixo a arrecadação, apesar do aumento de alguns impostos realizado desde o ano passado para tentar recuperar receitas.

