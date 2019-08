Arrecadação mostra sinais de recuperação gradual da economia

A economia brasileira está se recuperando, conforme indicou a arrecadação federal. A última, ocorrida em julho, atingiu o maior nível em oito anos e superou as estimativas das instituições financeiras, segundo os técnicos do Ministério da Economia.

O valor arrecadado em julho representa 2,95% a mais que o registrado no mesmo mês de 2018, descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em julho, o governo arrecadou R$ 137,7 bilhões, segundo a Receita Federal. Já as receitas foram infladas por uma arrecadação extraordinária de R$ 3,2 bilhões de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), decorrente da reorganização societária de algumas empresas.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, ressalta que o recolhimento de IRPJ e CSLL dos dez principais setores da economia mostra que a recuperação está começando. As tarifas indicam que as empresas estão lucrando mais este ano e, segundo Malaquias, indicam que a retomada pode intensificar-se nos próximos meses. “Está havendo uma recomposição da base tributária”, diz.

