Arroz mira na qualidade e mercado externo

Aprimorar, defender e promover o arroz beneficiado brasileiro está na essência do trabalho da Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Como legítima representante do setor, tanto no Brasil como no exterior, a entidade atua no relacionamento com os órgãos do Executivo e do legislativo em defesa da atividade industrial orizícola, incentivando a promoção e a sustentabilidade do segmento.

Para promover o arroz beneficiado no exterior, a Abiarroz desenvolve o projeto Brazilian Rice em parceria com a a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Como resultados desta parceria: participação de empresas nacionais em feiras mundiais do setor, campanhas de promoção de imagem, atividades de qualificação do produto para a indústria. Também diversificação de destinos, crescimento de exportações em valores e volumes nos principais mercados alvo do projeto com consolidação e reconhecimento na esfera internacional.

O Brasil é hoje um dos 10 maiores produtores mundiais de arroz e o maior da América do Sul. A indústria do arroz no Brasil é sustentável, forte e comprometida, segundo a Abiarroz.

Comentários