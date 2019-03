Arroz Prato Fino promove ação em benefício à Santa Casa

O Hospital da Criança Santo Antônio, referência nacional em atendimento pediátrico de alta complexidade, será beneficiado com uma ação promovida pelo Arroz Prato Fino, da Pirahy Alimentos. A campanha Fazer o Bem Tem um Gostinho Especial irá direcionar um percentual das vendas de qualquer produto da marca para os novos projetos da unidade da Santa Casa que atende exclusivamente crianças e adolescentes. Com isto, a instituição irá arrecadar recursos para proporcionar uma maior qualidade assistencial aos 200 mil atendimentos realizados a cada ano aos seus pequenos pacientes.

Nesta semana, ocorreram ações de apresentação da campanha para o público interno da Santa Casa (foto), com distribuição de amostras dos produtos e explicação sobre como funcionará a parceria da empresa com a instituição; além da atividade de lançamento oficial da campanha, na Casa Destemperados, que contou com a presença de representantes da empresa, da Santa Casa, jornalistas e influenciadores.

Hospital da Criança Santo Antônio

É a maior e mais moderna unidade pediátrica do Rio Grande do Sul, referência nacional em atendimento pediátrico de alta complexidade. Destaca-se em áreas como cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, neurocirurgia, nefrologia, ortopedia, transplantes, gastroenterologia e oncologia. Estruturado para fazer frente às novas tendências em pediatria, conta com especialistas e tecnologia para o tratamento de doenças congênitas que exigem alta complexidade e alto grau de intervenção. Seus pacientes ficam em ambientes planejados, com salas de recreação em todos os andares de internação, áreas de lazer, salas de descanso dos pais e elevadores exclusivos. Um dos destaques é o Centro de Medicina Fetal, um serviço que proporciona acompanhamento detalhado da gestante, com objetivo de estimar riscos, diagnosticar e tratar possíveis complicações da gravidez, sejam relacionadas à mãe ou ao bebê.

Pirahy Alimentos

A Pirahy Alimentos é uma empresa voltada para o beneficiamento de arroz e que tem sua história marcada pela tradição, inovação, tecnologia, confiança e comprometimento em tudo o que faz. Essas características acompanham os processos e produtos da empresa desde a escolha das sementes, passando por lavouras pré-selecionadas até chegar à mesa do consumidor final, através do Arroz Prato Fino.

A Pirahy Alimentos mantém ainda o constante desafio de promover, diariamente, práticas voltadas à sustentação e ao desenvolvimento de seu padrão de qualidade superior, garantindo uma alimentação saudável e, por consequência disso, respeitando o consumidor. Investir na mais avançada tecnologia de produção é a receita certa para levar aos consumidores produtos de alta qualidade. É por isso que a inovação e o domínio do que há de mais moderno e eficiente no mercado, em termos de beneficiamento de arroz, faz parte da tradição da PIRAHY Alimentos desde a sua fundação. É com base neste conceito que a empresa possui a planta industrial de beneficiamento de arroz mais moderna da América Latina.

Deixe seu comentário: