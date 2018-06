Arte e Ciência em cartaz no Memorial do RS

Desta terça-feira (26) até o dia 1º de julho, no primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, acontece a mostra “Arte e Ciência” com a exibição de 25 imagens científicas. A promoção é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do Instituto de Pesquisa com Células-tronco, que integra a Faculdade de Farmácia. A entrada é franca.

