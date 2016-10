Arte e design inspiram Batalhas

Porto Alegre vai respirar empreendedorismo e muita cultura nos dias 14 e 15 de outubro. É que em parceria com a Maratona MUDE, o Centro de Eventos do Shopping Barra Sul será transformado em uma verdadeira competição de artes visuais com o ART BATTLE POA#4. A maior competição de live painting do mundo será no primeiro dia de atividades e se inicia às 21 horas.

Na ocasião, 4 artistas serão desafiados a mostrar sua melhor performance em frente ao público. Com apenas 25 minutos para pintar uma tela em branco, os dois mais votados disputam o segundo round. O mais votado será o campeão da noite.

Criado em 2007 no Canadá, o evento já foi realizado em mais de 30 cidades pelo mundo. No Brasil, acontece mensalmente em São Paulo e já teve edições no Rio de Janeiro e Florianópolis. No dia 14 de outubro, ao final das batalhas, as obras estarão disponíveis para compra.

Vantagens não faltam para que quer acompanhar de perto essa competição cheia de arte: quem comprar o ingresso para Maratona MUDE no dia 14 já tem entrada garantida. Além disso, quem investir no combo dos dois dias ou compar uma oficina, além de participar das palestras, também pode conferir o Art Battle.

A Maratona

A terceira edição da Maratona MUDE é um evento realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Já estão confirmados nomes importantes do cenário do design, moda e empreendedorismo, como Paulo Borges, Juliana Jabour, Mônica Salgado, Sandra Boccia, Renan Serrano, Victor Apolinário, Mario Viana, Divina Raio-Laser e Daniela Falcão.

Além da programação de conteúdo, a Maratona MUDE terá uma batalha criativa entre quatro equipes de designers que, com a mentoria do renomado estilista Dudu Bertholini, deverão produzir três protótipos de pares de calçados durante 24 horas ininterruptas.

Mais informações em www.maratonamude.com.br.

