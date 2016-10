“Arte e Turismo” no Margs

Com o objetivo de promover o roteiro turístico Termas e Longevidade, na Serra Gaúcha, será realizado na sexta-feira (21), no Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli), em Porto Alegre, o evento “Arte e Turismo”.

A abertura oficial ocorre às 14h. O evento é promovido pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do RS.

