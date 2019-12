Acontece Arte, Música e Magia no 14ª Natal Iluminado da Quarta Colônia

19 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A Fundação Ângelo Bozzetto, com sede em Faxinal do Soturno, ao comemorar seu aniversário de 10 anos, apresenta o evento: “Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia”. Consolidado como um dos maiores espetáculos de Natal da região, a programação iniciou no último dia 13 e segue até o dia 22 de dezembro, levando muita emoção, alegria e encanto em apresentações culturais, artísticas, músicas e desfiles.



Com atividades gratuitas para toda a população, as apresentações ocorrem nos municípios de Santa Maria (Distrito de Arroio do Só), Dona Francisca, Silveira Martins, Restinga Sêca, Faxinal do Soturno e Nova Palma, onde as famílias poderão vivenciar toda a magia do Natal e partilhar momentos de muita emoção.

Evento tem promoção da Nova Palma Energia, por meio da Fundação Ângelo Bozzetto, com apoio das Prefeituras, artistas, voluntários e produtores culturais, além de alunos e professores do Projeto Expressando Arte.

As Apresentações são uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto; com produção cultural de L.C. Vilanova Projetos Culturais; patrocínio cultural da Nova Palma Energia; financiamento Pró-Cultura RS Lei de Incentivo e Fundo e Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria da Cultura.

Programação

Dia 19/12 – 20h – Silveira Martins – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Maurício Bailardi

Dia 20/12 – 20h – Restinga Sêca – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 21/12 – 20h – Faxinal do Soturno – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 22/12 – 20h – Nova Palma – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Filipe Girardi

14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Desfiles

Dia 20/12 – 21h30min– Desfile – Restinga Sêca

Dia 21/12 – 21h30min – Desfile- Faxinal do Soturno

