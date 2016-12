Uruguay Natural: Artigas, a capital do carnaval e das pedras preciosas

Por Clarice Ledur/Especial O Sul

Artigas fica ao norte do Uruguay, na fronteira com Argentina e Brasil. Conhecida como a capital das pedras e do carnaval, a cidade vivencia alegria e descontração. A recepção para os jornalistas brasileiros em visita à cidade traduziu o espírito hospitaleiro do povo, agregado à demonstração de suas riquezas e tradições. A Companhia dos Uruguaios, um grupo de jovens entre 10 e 22 anos, fez um show de samba, tangos e danças, entre elas o candomblé e a milonga para receber o grupo. A interpretação do hino uruguaio marcou igualmente o momento, sob o comando da diretora de turismo de Artigas, Marisa Meirelez, que já foi rainha do carnaval, título conquistado mais recentemente por sua filha. A recepção contou com doces e salgados típicos, revelando no início da jornada em Artigas, o gosto pelo encantamento aos visitantes.

Carnaval celebra a cultura uruguaia na sua essência

O carnaval é uma das festas mais esperadas, invade as ruas e traduz bem-viver em Artigas. A integração fronteiriça na data ainda é mais marcante, com a presença de turistas que chegam de várias localidades para um festejo ímpar que celebra a cultura uruguaia na sua essência.

Outros segmentos que representam a economia local são a criação de gado . Hoje, empresários pecuaristas desenvolvem pesquisas com foco na exportação de sêmen para diversos países, priorizando a qualidade e pureza das raças, principalmente o Angus. Artigas também é o terceiro produtor de arroz do país. A produção de tabaco e açúcar é igualmente expressiva. A localidade conta com 85 mil habitantes, sendo 65 mil na capital.Uma das opções de hospedagem na cidade é o Hotel Cassino, com excelentes acomodações. O restaurante do hotel é administrado por brasileiros, que nunca deixam faltar o feijão (ou lentilha) e arroz para aqueles que não abrem mão desta dupla nas refeições.

Pedras preciosas, a riqueza que vem da natureza

A exploração das pedras preciosas é um dos motores da economia regional. Em uma hora de carro, é possível ir da cidade às minas e vivenciar a exploração das pedras preciosas que proliferam na região: a àgatha e a amatista, que ultrapassam fronteiras, sendo exportadas para diversos países, em especial China, Estados Unidos e Dubai.

Para entrar nas galerias das minas é preciso usar colete e capacete. Na descida, o guia turístico, Carlos Juan Trinidad, vai revelando como a atividade se desenvolve. “Dois mineiros trabalham em cada ponto, recebem bons salários e total segurança para executar o trabalho”, conta ele. Além dos salários, eles ganham por produtividade, ou seja, quanto maior a pedra encontrada, maior a remuneração, em dólar. As minas também podem ser encontradas a céu aberto e todas são de propriedade particular. O potencial é enorme uma vez que somente há poucos anos começaram a ser exploradas. Carlos Juan acredita que apenas um por cento já tenham sido abertas.

Um braço social que alavanca a exploração das pedras preciosas é o Taller del Artesão, uma oficina que abriga adolescentes em situação de risco, repassando o ensino a o manuseio da atividade e seu trato para transformar o produto bruto em jóias e peças para decoração e exportação. A iniciativa não apenas educa, forma profissionais, mas também os encaminha ao mercado de trabalho. Exemplos bem sucedidos de oficinas do gênero já são realizadas no Uruguay nos segmentos da lã e couro.

A chegada do grupo na mina Juan, o guia turístico Uma das galerias

Cleusa de Oliveira, de Quaraí, reside hoje em Artigas e com o marido e o filho administra uma empresa voltada à industrialização e comercialização de pedras preciosas. Junto ao pátio, onde o material é trabalhado e polido, até o acabamento final, é possível visualizar todo o processo industrial, até ser embalado para exportação, com peças, principalmente as menores, devidamente catalogadas e colocadas em caixas de papelão com todas as informações de cor, tamanho, polimento, procedência. Um trabalho realizado a várias mãos que enaltece o país. Um país que sabe encantar e atrair turistas, fazendo desta, uma de suas principais atividades. De norte a sul do país, o Uruguay é uma bela surpresa!

