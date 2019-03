Artista plástico gaúcho expõe duas obras em Nova Iorque, no início de abril

A cada ano, milhares de membros da indústria da arte migram para a Artexpo New York em busca da arte e dos artistas que irão moldar as tendências em galerias em todo o mundo. Duas obras do artista plástico gaúcho, Carlito Bicca, vão integrar a 41ª edição do evento, que ocorre de 4 a 7 de abril, no Pier 90, em Nova Iorque. As obras, Entrevero, 100x160cm, mista em acrílico/nankin e a Lion Horse, de 70x70cm, mista com acrílico sobre tela, foram as escolhidas para representar seu trabalho nos Estados Unidos.

Reconhecido pelo uso de cores fortes e muito movimento, Bicca traduz em suas telas as impressões da infância vivida no campo, mescladas com influência de pintores impressionistas e pós-impressionistas. Sem deixar de lado suas raízes do Pampa, revela-se um aficionado pelo conhecimento de novas culturas. Recentemente realizou a exposição “Sem Fronteiras”, no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre-RS, com 16 de suas obras.

A Artexpo New York é considerada um espaço importante no mundo das artes para que artistas negociem com galeristas, editores de arte, diretores de licenciamento, arquitetos, designers e outros compradores da indústria que buscam trabalhos contemporâneos. Neste ano, 20 artistas brasileiros vão expor no local e a capa do catálogo dos trabalhos será a reprodução da tela de Bicca, Entrevero.

O artista

Natural de São Gabriel, Bicca trabalhou no desenvolvimento de produtos industriais usando design, também com estamparia e modelagem, entre outras atividades que lhe aguçaram o gosto pelas artes plásticas. Atualmente mora em Porto Alegre, e se dedica principalmente a pintura e fotografia. Com uma cultura bastante eclética, fruto de suas viagens ao redor do mundo, e de sua formação acadêmica junto a Universidade de Caxias do Sul (UCS), na Faculdade de Engenharia Mecânica, ULBRA, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e URCAMP, Faculdade de Artes Visuais, realizou diversas exposições e mostras de seu trabalho na URCAMP /Centro, URCAMP/Campus II, Prefeitura Municipal de São Gabriel, Museu da Igreja do Galo, entre outras.

Em 2011 conquistou o PRÊMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, promovido pelo Banco SANTANDER, com a obra TANGO, concorrendo com cerca de 10 mil participantes. Este trabalho integra o Acervo do Banco Santander Cultural, em São Paulo/SP. Participou do II e III Encontro Internacional de Artistas – AVAMBAÉ (Lo que pertenece al hombre), na cidade de Posadas/Argentina. Nestes eventos realizou, ao vivo, as obras TROPILHA, utilizando terra de TUCURÚ (cupim) como corante, tinta acrílica e verniz. Participou também de um evento de FIRE, na Nova Zelândia, onde também pintou grandes painéis em galpões que hoje ilustram propriedades do país.

Serviço: Artexpo New York 2019/ PIER 90, 711 12th Ave, Nova Iorque – EUA/ de 4 a 7 de abril

INFORMAÇÕES: http://artexponewyork.com/

