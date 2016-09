Artista que pinta quadros usando apenas seu órgão íntimo mostra sua técnica ao vivo em programa

O artista australiano Tim Patch, 67 anos, é conhecido por um dom um tanto quanto inusitado: ele pinta os quadros com seu pênis. Ele visitou o programa This Morning e divertiu o público ao desenhar, ao vivo, os apresentadores Phillip Schofield e Holly Willoughby.

Conhecido com Pricasso, o artista fez um retrato idêntico da dupla, arrancando gargalhadas deles. “De longe, a entrevista mais louca que já fiz”, disse a apresentadora. “Eu comecei apenas como um truque de festas que eu poderia fazer às vezes. Eu fiz uma vez e depois recebi milhares de solicitações para novos trabalhos até o dia em que a Sexpo [evento erótico] soube de mim e me contratou”, ressaltou Patch.

Ele ainda informou que toma precauções com seu “pincel”. “Eu fico cansado e dolorido ao pintar 13 horas por dia, durante os quatro dias”, explicou. Patch também disse que utiliza um creme anestésico e antisséptico no pênis, além de enrolar filmes plásticos de cozinha para aliviar as dores.

