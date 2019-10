Artistas apresentam repertório eclético no Música no Park de outubro

Sucessos do pop, do reggae, da MPB, do rock e do jazz, nacionais e internacionais, serão apresentados todas as quartas e sextas-feiras de outubro pelos músicos Giovani Furlan e Lucas Fortunato, que se revezam no palco da Praça de Alimentação do ParkShopping Canoas com promessa de setlists ecléticas.

Às quartas-feiras, a partir do dia 2, Giovani Furlan mostra, em seu show voz e violão, o repertório de hits consagrados, que vão de Djavan a Sinatra, passando por Roupa Nova, Tim Maia e Lulu Santos, além de sucessos atuais de John Mayer, Jason Mraz, Anavitória e Tiago Iorc.

Para entrar no clima de fim de semana, Lucas Fortunato canta, às sextas-feiras, a partir do dia 4, composições autorais e músicas marcantes de várias décadas – também no formato voz e violão. Os shows acontecem das 19h às 21h, no palco da Praça de Alimentação (piso L3). O Música no Park é uma atividade gratuita, com apresentações musicais ao vivo duas vezes por semana.

Serviço/ Música no Park – Outubro/ quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h/ ParkShopping Canoas, Praça de Alimentação, piso L3 (Av. Farroupilha, 4.545)

Quartas – Giovani Furlan/ Sextas – Lucas Fortunato

