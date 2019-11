Porto Alegre Artistas customizam Papais Noéis gigantes do Natal Alegre

Símbolos do Natal Alegre 2019, os Papais Noéis gigantes, medindo quatro metros de altura, serão customizados por artistas visuais convidados durante o evento A Magia Inclusiva do Natal. A ação ocorre no Centro Municipal de Cultura (av. Erico Veríssimo, 307), na segunda-feira, 2, a partir das 11h.

A customização será feita pelos artistas Adriano Mayer, Andressa Lawisch, Carla Barth, Hô Monteiro, Humberto Dutra, Letícia Lopes, Motu (Moisés Tupinambá), Ronaldo Mohr, Mitti Medonça e Aloízio Pedersen. A partir do dia 9 de dezembro, os Papais Noéis serão distribuídos por diferentes regiões da cidade.

A empresa responsável pela produção dos Papais Noéis é a Flush Produções, que tem em seu portfólio grandes produções como as cenografias dos espetáculos Nativitaten e Eu Sou Maria, do Natal Luz de Gramado, além de diversas decorações temáticas urbanas e dos carros alegóricos do Grande Desfile do evento.

Locais dos Papais Noéis

Ilhas – Cras (Praça)

Rótula parada 16 – Lomba do Pinheiro

Goethe x Mostardeiro

Sertório x Assis Brasil

Protásio Alves x Manoel Elias

Centro Municipal de Cultura

Largo José Montaury

Praça Dom Sebastião (entrada do Túnel da Conceição, sentido bairro-Centro)

Avenida Juca Batista

Rótula Ipiranga x Salvador França

Os artistas

Adriano Mayer

Aluno do Atelier Livre, no curso de escultura em pedra, tem formação em Desenho Artístico Publicitário (Escola Nacional de Desenho 1985/86) e Escultura em Resina.

Andressa P. Lawisch

Mestranda em Poéticas Visuais pelo PPGAV-UFRGS. Tem a formação em Bacharelado em Artes Visuais pela UFRGS (2015), e cursa a Licenciatura em Artes Visuais pela mesma instituição de ensino. Sua produção poética é em pintura, geralmente em grandes dimensões, que abarcam a temática das ruínas urbanas, demolições e destruições arquitetônicas. Faz parte do grupo de extensão em pintura do StudioP..

Carla Barth

Se inspira na natureza e nas diversas influências do folclore, mitologia e arte popular brasileira. Realizou exposições no Brasil e no exterior e suas obras foram divulgadas em revistas de diversos países. Trabalhou com marcas e clientes como: Adidas, Toddy, Fórum, Element, Melissa, Zapatilhas Puro (AR), Maiojama, Riachuelo, Nike, Absolut, Itaú Cinemas.

Hô Monteiro

Sempre teve uma grande admiração pela Antiguidade Clássica, Renascimento e Barroco. Neste sentido, a Itália fornece um apelo estético visual que, com todos os séculos de história e o legado artístico, passou a ser um lugar no qual visitou diversas vezes para fazer suas pesquisas e para captar as imagens que mais tarde se transformam em desenhos e pinturas.

Humberto Dutra

Desenvolve seu trabalho visual desde 1990 apresentando fotografias, pinturas e desenhos. Graduou-se em Pintura pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do RS em 1998. Produziu textos de apresentação para artistas como Adriano Rojas, Jorge Menna Barreto, Amélia Brandelli e Grupo de Risco. Ministrou oficinas pelo Instituto de Artes Visuais do RS e Bienal do Mercosul. Participa do Grupo de Risco desde 2010. Possui ateliê na Travessa dos Venezianos em Porto Alegre. Participou de várias mostras.

Letícia Lopes

Formou-se em Artes Visuais na UFRGS/2015. Participou e realizou várias exposições coletivas e individuais. Em 2016 foi selecionada pelo Programa RS Contemporâneo, realizando a individual “Presença Sinistra” (curadoria Marcelo Campos – Santander Cultural/RS). No ano de 2019 foi indicada ao Prêmio Pipa e venceu a 3ª edição do Prêmio de Arte Contemporânea da Aliança Francesa, o que lhe rendeu uma residência artística entre agosto e setembro na cidade de La Rochelle, França.

Moisés Tupinambá (Motu)

Tem um trabalho icônico com linhas urbanas de identidade contemporânea. Seus temas, influenciados pela cultura pop, giram em torno de paisagens urbanas e personagens dotados de certo humor.

Motu explora técnicas e suportes diversos, tendo em sua produção trabalhos que vão desde o muralismo e a arte de rua até a xilogravura, cerâmica, pintura em tela e ilustração digital. O artista é integrante do coletivo PaxArt e possui um trabalho focado na ambientação de espaços, venda de originais e projetos comerciais.

Aloizio Pedersen

Idealizador do Projeto Artinclusão no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), coordenando quatro artistas internos.

Possui experiência em pintura de ação e performática por universidades e congressos onde este projeto é convidado a se apresentar. Tem chamado atenção pois segue os passos de Nise da Silveira. Pedersen e os artistas internos transformaram o IPF num segmento do Museu das Imagens do Inconsciente com mais de 250 obras, dispostas num show room. São obras em pronta entrega, com verba integral para seus autores. O projeto envolve arteterapia, profissionalização, geração de renda, inserção social e cidadania.

Mitti Mendonça

Artista visual independente, fundou em 2017 o selo Mão Negra Resiste, motivada por criar diálogos e protagonizar poéticas negras no universo da arte. Usufrui das técnicas de colagem, bordado, desenho, ilustração para compor seus trabalhos. Além disso, edita e escreve publicações independentes, como fanzines e livros de poesia. Suas obras são construídas a partir de duas fontes: a memória e a liberdade, vertendo em produções híbridas, que trazem à tona um discurso político e também dando margem ao abstrato, como recurso desfragmentador de realidades. É artista residente do espaço Barraco Cultural.

Ronaldo Mohr

Graduado em Graduação em Arquitetura e Urbanismo na UNISINOS, foi aluno convidado na University of North London nos Módulos de História e Projetos com ênfase em desconstrutivismo. Desde de 2014, aluno do Atelier Livre Xico Stockinger no Cursos Caminho de Expressão, O Eu Criativo e Trabalho, espelho, eu.

