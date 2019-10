Artistas da música regional gaúcha organizam show beneficente “Gracias Maestro” para ajudar o músico Lucio Yanel

Vai ser realizado um show beneficente chamado Gracias Maestro, para ajudar o músico argentino Lucio Yanel, que enfrenta dificuldades financeiras ao tentar conciliar sua vida profissional e os cuidados com sua esposa Fátima Teixeira, diagnosticada com Alzheimer. O evento reunirá mais de 35 artistas da música regional gaúcha para apoiar o violonista que atualmente mora em Caxias do Sul. Yanel compartilhou em uma rede social, um de seus momentos junto com sua esposa, onde aparece tocando composições que reproduz diariamente para sua amada. O vídeo sensibilizou muitas pessoas no início deste ano.

O violonista possui pouco tempo para trabalhar, já que reveza o tempo de cuidados de sua esposa com seu filho Pedro. Devido ao seu curto período de trabalho, ele passa por dificuldades financeiras. Com isso, 35 músicos organizaram o Gracias Maestro, que vai ocorrer no dia 21 de outubro, às 20h, no Teatro da AMRIGS (Avenida Ipiranga, número 5311), em Porto Alegre.

No palco, Lucio Yanel vai receber homenagens e também apresentará seu talento. Os ingressos custam R$ 30,00 e estão à venda na bilheteria da AMRIGS e pelo site, clicando aqui. Um dos idealizadores do espetáculo, Elton Saldanha, falou sobre a ideia da iniciativa. “Através da arte podemos expressar emoções, ideias e sentimentos e, por isso, considero gratificante reunir amigos para ajudar um colega tão querido e talentoso que vive de fazer arte”, disse.

Sobre Lucio Yanel:

Lucio Yanel nasceu em Corrientes no dia 2 de maio de 1946 e está radicado no Brasil desde 1982. Don Lucio, como é conhecido, é violonista, cantor, compositor, ator e folclorista argentino e influenciou a forma de tocar de muitas gerações de violonistas, difundindo alguns gêneros latino-americanos como a chacarera, o chamamé, o rasguido doble e a zamba no sul do país. Tocou em festivais, acompanhando músicos importantes como Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, António Tarrago Ross. É um dos fundadores da “escola do violão gaúcho”. Foi professor de músicos como Yamandu Costa, Arthur Bonilla e Gabriel Selvage.

Confira a lista dos artistas envolvidos no show beneficente

Adriana de Los Santos

Adriana Sperandir

Adriele Sperandir

Analise Severo

Angelo Franco

Ariane Motta

Bagre Fagundes

Cabo Deco

Carlitos Magallanes

Carlos Peres

César Casara

César Oliveira

Charlise Bandeira

Chico Bastos

Costa Lima

Cristiano Klein

Cristiano Quevedo

Cristina Sorrentino

Daniel Torres

Elton Saldanha

Érlon Péricles

Ernesto Fagundes

Fernando Martins

Gabriel Barcelos

Guilherme Castilhos

Gustavo Barcelos

João Vicente

Joca Martins

Karlo Kulpa

Lu Schiavo

Lucio Yanel

Marcelo Cachoeira

Marcello Caminha

Marcello Caminha Filho

Marcia Freitas

Nair Terezinha

Neto Fagundes

Oristela Alves

Paulinho Fagundes

Paullo Costa

Pirisca Grecco

Rafael Scopel

Roberto Pinheiro

Robson Boeira

Rogério Melo

Shana Müller

Suzane Paz

Tomás Savaris

Veco Marques

