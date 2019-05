Artistas e amigos lamentam a morte de Gabriel Diniz nas redes sociais: “sua alegria vai fazer falta”

View this post on Instagram

Toda vez que a gente se encontrava era essa alegria. Em outubro passado, o encontrei num show de radio e disse: “GD, Jenifer é um chiclete!” E alguns meses dopois a música virou febre no Brasil. O nosso último encontro foi no Aeroporto em Salvador, ele me dizendo que tava feliz com o sucesso, que a hora dele tinha chegado e que estava trabalhando muito. Há mais ou menos 1 mês ele me ligou e eu estava dormindo. Era pra participar de um projeto. Sua missão foi cumprida. Meus sentimentos a todos os familiares e fãs. Obrigada por nos proporcionar tanta alegria!! Hoje eu to muito triste mas prometo que será só hoje pq amanhã quero lembrar de você assim: sempre feliz e nos enchendo de amor!! #luto #GD #GabrielDiniz