Marília Mendonça ficou quase todo o primeiro semestre como mais ouvida no YouTube no Brasil, mas foi superada por Zé Neto e Cristiano. A virada aconteceu de leve em junho. Em julho, Galvão Bueno diria que “virou passeio”. Já no Spotify, eles ocupam 5 das primeiras 50 posições no Brasil atualmente, todas em faixas só deles, sem parcerias.