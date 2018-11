Artistas perdem casas e mostram devastação em incêndios da Califórnia

O ator Gerard Butler, de 48 anos, retornou a sua casa em Malibu, onde ficam casas de estrelas de Hollywood, na tarde de domingo (11), para mostrar como ela ficou destruída com o incêndio que atinge o Norte do Estado da Califórnia desde a noite de quinta-feira (9).

“Voltei para a minha casa em Malibu depois de desocupá-la. Momento devastador na Califórnia. Inspirado como sempre pela coragem, espírito e sacrifício dos bombeiros. Obrigado Departamento de Bombeiros de Los Angeles. Se você puder, apoie esses homens e mulheres corajosos”, escreveu o ator escocês, em seu perfil no Instagram, além de pedir doações para a corporação.

O incêndio se alastrou rapidamente e obrigou milhares de pessoas a fugirem. Segundo Scott Maclean, porta-voz do departamento de proteção florestal e combate ao fogo do Estado, 25 pessoas morreram em decorrência dos incêndios.

Para os bombeiros, o total de pessoas que precisarão ser retiradas de casa pode chegar a 148 mil. Ao menos três bombeiros ficaram feridos e 35 pessoas estão desaparecidas. Trata-se de um dos incêndios mais destrutivos da história, de acordo com dados do departamento.

Além de Butler, Kim Kardashian, Kanye West, Lady Gaga, Will Smith, o cineasta Guillermo del Toro e outros artistas também tiveram que deixar suas casas para escapar do incêndio.

A estrela de “Keeping Up with the Kardashians” chegou a filmar algumas cenas das chamas do alto de seu jato particular, e compartilhou as imagens pelo Stories de seu Instagram. Na publicação, Kim Kardashian pediu aos fãs que rezassem por Calabasas.

“Acabei de voltar para casa e tinha 1 hora para fazer as malas e evacuar nossa casa. Eu rezo para que todos estejam seguros”, escreveu ela em uma das publicações compartilhadas. “Eles estão evacuando todo mundo agora de todas as nossas casas”, disse em um dos vídeos.

Kourtney Kardashian, irmã de Kim que mora próxima a ela, também postou uma foto do porta malas de seu carro cheio de bagagens com a frase: “Eu rezo para que todos fiquem seguros e protegidos dessas chamas.”

O diretor vencedor do Oscar Guillermo del Toro publicou nas redes sociais que havia abandonado a Casa Sombria, apelido que deu à sua residência, repleta de obras de clássicos do terror.

Mortes

Os incêndios que atingem a Califórnia deixaram um rastro de destruição no Estado, deixando ao menos 31 mortos e mais de 200 desaparecidos e obrigando mais de 250 mil pessoas a deixarem suas casas.

A fuga em massa de milhares de moradores simultaneamente causou grandes engarrafamentos nas pequenas estradas que servem ao interior do Estado e ao menos nove morreram dentro dos carros, enquanto tentavam desesperadamente escapar das chamas.

São três incêndios ao mesmo tempo, sendo o mais grave deles o Camp, ao Norte, que no domingo (11) se tornou o mais mortal da história da Califórnia, igualando um recorde de 1993, com 29 mortos. Cerca de 150 mil pessoas seguem desalojadas em todo o Estado.

Deixe seu comentário: