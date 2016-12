Artistas revelam os sonhos que pretendem realizar em 2017

Na hora da virada, há quem coma lentilha, tem os que preferem apostar no poder das uvas e aqueles que não dispensam sete pulinhos no mar. Há também quem não cumpra ritual algum, mas ninguém deixa de focar em seus desejos para o ano que se inicia. Foi pensando nisso que reuninimos um time de artistas para saber o que eles querem para 2017.

“Eu quero protagonizar um longa-metragem em 2017. Se é para desejar, vou sonhar alto: estrear no cinema já como protagonista (risos)”.

“Eu desejo trabalho, que eu tenha muito sucesso e seja muito próspera na área profissional. Quero conseguir comprar alguma coisa para ter meu próprio espaço. Tomara que eu consiga pelo menos guardar um dinheiro para dar entrada num apartamento. Isso ia me deixar feliz”.

“Quero voltar a fazer teatro no primeiro semestre, estou estudando um texto lindo! Pretendo fazer cinema e TV!”.

Mas não é só isso! Gente como a gente, eles também têm desejos reais e metas que querem cumprir nos próximos 365 dias. E o seu desejo, qual é? Quando der meia-noite no sábado, deixe tudo de ruim para trás. Feliz Ano Novo e mãos à obra!

“Nosso 2016 mostrou que o planeta anda estranho. Não posso fugir do clichê. Precisamos de um mundo melhor”, avalia o ator Gabriel Godoy.

Ana Paula Renault

“Desejo que em 2017 eu possa, enfim, trilhar uma carreira como jornalista. Que o ano consiga superar os traumas de 2016. E muita saúde!”.

Xuxa

“O ano de 2016 foi de muitas mudanças para mim, de muito aprendizado. A minha fundação está sentindo bem a crise. Mas tiro do sorriso deles a força para continuar, pedir ajuda, e ter a certeza de que em 2017 novos parceiros estarão comigo para continuar o sonho que construí há 27 anos”.

Mariana Moschen

“Eu quero muito fazer cinema, outra novela, mas seu eu tiver um tempo de folga, penso em ir para Nova York e, de repente, fazer um curso de interpretação por lá’’.

Fernanda Souza

“Em 2017, eu quero fazer duas temporadas do programa “Vai, Fernandinha” e entrar em cartaz com a peça “#MeuPassadoNaoMeCondena” em São Paulo. Na vida pessoal, pretendo viajar mais com meu marido e minha família!”.

Maiara e Maraisa

“Desejamos cada vez mais que o espaço das mulheres no sertanejo seja garantido. Queremos também muita fé e perseverança para enfrentar os obstáculos que virão no próximo ano. Muita paz e dinheiro no bolso para todos nós, que isso nunca é demais (risos).”.

Nathalia Dill

“Meu desejo é montar o espetáculo “De volta para casa”. O texto é do Fábio Mendes. Já estou trabalhando nisso!”.