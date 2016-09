Árvore cai sobre caminhão na BR-470 e mata motorista em Bento Gonçalves

Uma árvore caiu sobre um caminhão, matando o motorista na tarde desta terça-feira (6), na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Outro ocupante do veículo ficou ferido.

O acidente foi registrado no quilômetro 205 e a pista ficou completamente interrompida até as 16h15min. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) organizou um desvio por dentro do município.

Comentários