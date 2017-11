Uma enorme árvore que sobreviveu a um raio na Polônia foi colocada na Praça São Pedro, no Vaticano, em preparação para as festas de fim de ano. A árvore foi colocada ontem no local com a ajuda de um guindaste e será decorada e iluminada para o Natal. A cerimônia de inauguração será no dia 7 de dezembro. Ela foi transportada até Roma em um caminhão em uma viagem que durou 12 dias.

