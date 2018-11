A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre realiza nesta terça-feira, 6, a retirada de um guapuruvú no Parque Moinhos de Vento (Parcão). A medida visa a segurança dos usuários do parque, visto que a árvore apresenta necroses severas e oferece risco de queda.

