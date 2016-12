Árvore Solidária do Canoas Shopping arrecada presentes para pessoas cadastradas em entidades assistenciais

A ação beneficente “Árvore Solidária” consiste em duas árvores de Natal que, em vez de enfeites, possuem cartões com pedidos de pessoas cadastradas nas 18 principais entidades assistenciais de Canoas que dependem da solidariedade para ganhar um presente de Natal.

Para entrar nesta corrente de solidariedade é preciso escolher um cartão e comprar o presente solicitado, que pode ser entregue na entidade indicada ou, se for mais conveniente, na administração do Canoas Shopping que providenciará a entrega. O cartão deve ser mantido junto com o presente para que o beneficiário seja corretamente identificado.

Criada em 2007, a iniciativa contém pedidos de crianças, jovens, idosos, deficientes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Em 2015 mais de 1.000 pessoas foram beneficiadas pela ação.

As árvores ficam expostas na Praça Alziro Andrade, no primeiro piso do Canoas Shopping, até o dia 24 de dezembro prazo final para que os cartões sejam retirados e os presentes entregues.

Horários de atendimento na Árvore Solidária:

Local: Praça Alziro Andrade

Até 09/12, das 12h às 20h

Do dia 10/12 até 23/12, das 12h às 21h

Dia 24/12, das 10h às 18h

