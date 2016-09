“As 40 pessoas que quebram carro?”, diz presidente Michel Temer sobre protestos

O presidente Michel Temer chamou de “inexpressivos” e “grupos mínimos” os movimentos que protestam contra o processo do impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff.

“São pequenos grupos, parece que são grupos mínimos, né? (…) Não tenho numericamente, mas são 40, 50, 100 pessoas, nada mais do que isso. Agora, no conjunto de 204 milhões de brasileiros, acho que isso é inexpressivo. O que preocupa, isto sim, é que confunde o direito à manifestação com o direito à depredação”, disse o presidente neste sábado (3), em Hangzhou, na China, durante uma conversa com jornalistas. Ele está no país para participar da cúpula do G20.

No mesmo dia, o ministro José Serra (Relações Exteriores) classificou os atos de “mini mini mini mini mini mini” e disse serem atos de pequenos grupos organizados.

Segundo o presidente, “o tal do Fora Temer tudo bem, é um movimento democrático”, e as manifestações são algo “natural” após um processo como um impeachment. “Não me assusto com isso, até me surpreenderia se houvesse unanimidade.”

Questionado sobre se as manifestações não comprometiam o início de seu governo, Temer rebateu rapidamente: “As 40 pessoas que quebram carro? Precisa perguntar para os 204 milhões de brasileiros e para os membros do Congresso Nacional que resolveram decretar o impeachment”. (Folhapress)

