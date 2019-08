As 5 cenas mais insanas de Velozes & Furiosos: considerado um grande sucesso nos cinemas

Considerado um grande sucesso nos cinemas – com mais de US$ 5 bilhões arrecadados nas bilheterias mundiais – Velozes & Furiosos já conta com oito longas lançados, um nono sendo filmado e um spin-off (Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw), que chegou aos cinemas na última quinta-feira (01).

Como qualquer franquia de ação, os filmes estrelados por Vin Diesel e Paul Walker – que faleceu em 2013 – nunca fizeram questão de corresponder perfeitamente com a realidade e ficaram famosos pelos takes absurdos com carros incríveis. Sendo assim, abaixo segue uma lista com as cinco cenas mais insanas de todos os filmes. Confira:

O resgate de Letty

Em Velozes & Furiosos 6 Dom (Diesel) descobre que Letty (Michelle Rodriguez), sua antiga namorada, está viva e trabalhando para uma organização de mercenários. Ele entra em contato com os membros de sua equipe e todos partem para Londres. Em uma cena alucinante, com direito a tanques de guerra, o mentor (Luke Evans) de Letty – literalmente – lança a jovem para a morte. Incapaz de perder a namorada novamente, Toretto se joga do próprio carro e a salva. Isso que é amor, hein!

Pulando entre prédios

Essa é, provavelmente, a cena mais absurda de todos os longas. No sétimo filme, Toretto e Brian (Walker) batem de frente com o vilão Deckard Shaw (Jason Statham). No combate, que acontece durante uma festa na cobertura de um edifício em Abu Dhabi, os dois escapam pulando entre três prédios com um Lykan Hypersport à prova de balas. A dupla sobrevive, o carro, infelizmente não teve tanta sorte.

Perseguidos pelo submarino

Definitivamente, Velozes & Furiosos 8 o penúltimo não decepcionou em cenas surreais, e esta é uma delas. Um enorme submarino – comandado por Cypher (Charlize Theron) – simplesmente aparece emergindo do gelo e persegue os carros da equipe. A ação ainda conta com o agente Hobbs (Dwayne Johnson) segurando um míssil com as próprias mãos e um torpedo guiado por calor perseguindo Dom, que é salvo das chamas pelos carros de Tej (Ludacris), Hobbs, Letty e Roman (Tyrese Gibson).

Carro paraquedista

Outra cena de Velozes 7 digna de estar presente nessa lista acontece quando os carros dos membros da equipe saltam de dentro de um avião usando paraquedas. O que, convenhamos poderia ser trágico – Roman Pearce que o diga – mas não foi. Após uma queda livre, os carros pousam normalmente, e logo depois arrancam com velocidade para salvar a hacker Ramsey (Nathalie Emmanuel) do terrorista Jakande (Djimon Hounsou).

Hobbs vs Helicóptero

Em cartaz nos cinemas, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw firma a perceria entre os personagens de Dwayne Johnson e Jason Statham. Na trama, os dois precisam unir forças para enfrentar Brixton (Idris Elba), um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie (Vanessa Kirby), irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico. Na cena em destaque, que começa aos 38 segundos do vídeo, Hobbs usa uma corrente e sua própria força para impedir que o vilão fuja em um helicóptero.

