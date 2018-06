As ações da Petrobras despencaram após a saída de Pedro Parente da presidência da companhia

O pedido de demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobras impactou fortemente no mercado. As ações da companhia caíram quase 15% nesta sexta-feira (1º). Os papéis da estatal chegaram a despencar 21% no dia. As negociações dos papéis da empresa foram interrompidas por cerca de meia hora durante a manhã, após o comunicado ao mercado da saída de Parente.

As ações preferenciais da estatal, que dão preferência na distribuição de dividendos, caíram 14,86%. Esses papéis chegaram a subir mais de 3% nesta manhã. Já as ações ordinárias, que dão direito de voto em assembleias da empresa, tiveram queda de 14,92%, após alcançar alta de cerca de 2% pela manhã. Nos Estados Unidos, os ADRs, recibos de papéis da Petrobras que são negociados na Bolsa de Valores de Nova York, caíram 14,59%.

Assim que a Petrobras anunciou a saída de Parente, por meio de fato relevante ao mercado, a negociação das ações da companhia foi interrompida por volta de 11h50min. Segundo a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), trata-se de um protocolo seguido sempre que uma empresa emite um fato relevante ao mercado durante o pregão. As negociações foram retomadas por volta de 12h15min.

“A saída do Parente era uma possibilidade que vinha sendo ventilada nas últimas semanas, ainda assim acho que pegou o mercado desprevenido”, disse à agência de notícias Reuters o economista da Guide Investimentos Ignácio Crespo.

Para a equipe de analistas da corretora Spinelli, a renúncia de Parente coloca em xeque o programa de desinvestimentos da Petrobras, já que o executivo era o idealizador dessa estratégia para redução da alavancagem financeira. “Desta forma, a rentabilidade e geração de caixa estimada deve sofrer forte impacto negativo para os próximos dois anos, além de incertezas sobre o futuro da companhia”, escreveram os analistas da Spinelli em relatório.

A queda das ações da Petrobras chegou a derrubar o Ibovespa durante boa parte do dia, mas o índice voltou a operar no campo positivo no fim da tarde, apoiando-se novamente no cenário de maior apetite por risco lá fora. “O exterior acabou ajudando bastante”, disse o economista-chefe da Infinity Asset Management Jason Vieira. O principal índice de ações da bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou em alta de 0,63%, aos 77.239 pontos.

Outros destaques

BRF ON subiu 9,2%, tendo passado por leilões, enquanto ocupava a primeira posição na lista de maiores altas do índice. De acordo com operadores ouvidos pela Reuters, a saída de Pedro Parente da Petrobras fortalecia rumores que circulavam no mercado desde o começo da semana de que Parente poderia assumir a presidência-executiva da empresa de alimentos.

Ganhos de ações do setor bancário e da mineradora Vale também ajudaram a contrabalançar a pressão exercida pelos papéis da Petrobras.

Itaú Unibanco PN avançou 2%. Ainda no setor bancário, Bradesco PN ganhou 2,43%, Santander Unit subiu 3,7% e Banco do Brasil ON fechou em alta de 0,95%.

