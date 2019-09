As agências da Caixa vão abrir no sábado para o saque do FGTS

As agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas neste sábado (14), das 9h às 15h, para os clientes sacarem a grana do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O saque de até R$ 500 das contas ativas ou inativas começará nesta sexta-feira (13) para correntistas e poupadores da Caixa nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. O pagamento vai até 31 de março de 2020.

As agências também terão horário especial de funcionamento na semana que vem. Elas vão abrir duas horas mais cedo para atender ao público entre os dias 16 e 20 de setembro. De acordo com a Caixa, não são todas as agências que estarão abertas. Além disso, há sábados específicos para atendimento. O cidadão poderá consultar a lista das que funcionarão aos sábados no site www.fgts.caixa.gov.br.

Pelo calendário do banco, em setembro, as agências funcionarão nos sábados 14 e 28. Em outubro, estarão abertas nos dias 19 e 26, em novembro será em 9 e 23 e, em dezembro, nos sábados 7 e 21.

Onde sacar

O trabalhador que tiver até R$ 100 por conta para retirar pode fazer o saque nas lotéricas, utilizando CPF e documento de identificação com foto. Valores até R$ 500 por conta podem ser sacados nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, utilizando documento de identificação e Cartão do Cidadão com senha. Também é possível sacar a grana nos caixas eletrônicos, com CPF e a senha Cidadão. Quem não tem o cartão pode fazer a solicitação na Caixa.

Liberação do FGTS – Como vai funcionar

Os trabalhadores com contas ativas e inativas no Fundo de Garantia podem sacar até R$ 500 por conta a partir deste mês. Primeiro, o dinheiro será liberado para clientes do banco, sejam eles correntistas ou poupadores

Como sacar

Para quem tem Cartão e senha do Cidadão, o saque pode ser feito nos caixas eletrônicos. Saques de até R$ 100 poderão ser nas lotéricas, com documento de identidade com foto e número do CPF. O trabalhador que optar por transferir o dinheiro para outro banco paga taxa de R$ 22

Clientes com conta-poupança

Quem tem poupança na Caixa terá o valor depositado automaticamente. Quem não quiser receber precisará avisar o banco até 30 de abril de 2020. O cancelamento poderá ser solicitado pelo aplicativo ou no site do banco.

Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril: receberão na sexta-feira. Nascidos em maio, junho, julho e agosto: recebem em 27/9 e nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro: recebem em 9/10.

