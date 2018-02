As angústias de Luciano Huck para decidir se aceita ou não ser candidato a presidente da República

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não foi o único político procurado pelo apresentador Luciano Huck. Após consultar o cardeal tucano, Huck reativou pontes com as cúpulas de partidos que, em algum momento, acenaram à sua candidatura ao Planalto, como o DEM. A todos, externou dúvidas profundas. Pediu conselhos e ouviu que as decisões mais difíceis são aquelas que se tomam na solidão. Disse ter medo de se lançar e depois ser traído. Mas se ele quiser disputar, avisaram os conselheiros, terá que abraçar o risco.

Conforme a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, Huck tem dito a amigos que muda de opinião sobre se candidatar à Presidência da República “pelo menos umas cinco vezes por dia”.

O apresentador tem dito que seu medo é de “entrar numa aventura” e, depois de já ter saído da Rede Globo, “puxarem seu tapete”, acabando sem contrato com a emissora e sem a eleição. Ele sabe que seria alvo de cobertura austera da Globo, que tem feito de tudo para se distanciar publicamente do impasse.

Huck falou com ao menos três caciques do DEM nos últimos dias. Ouviu deles que Rodrigo Maia (DEM-RJ) é, agora, o plano A da sigla. Foi aconselhado a ter sangue frio porque, especialmente nesta eleição, as alianças só se definirão na antevéspera do prazo, em agosto.

Deixe seu comentário: