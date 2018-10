As arquitetas Daniela Coutinho e Paula Dillmann assinam o espaço Café Véritas na Mostra Elite Design, que pode ser visitada até o próximo dia 25

O pôr do sol emoldura o Café Veritas na Mostra Elite Design 2018, em Porto Alegre. O ambiente assinado pelo escritório Archi2studio, das arquitetas Daniela Coutinho e Paula Dillmann, faz referência à Deusa da Verdade, ícone da história romana. Com operação da Valkiria Café, local tem diferentes opções de cafés, salgados, doces e espumantes e funciona até dia 25 de novembro.

Daniela e Paula receberam convidados para um café da tarde apresentando detalhadamente o projeto. Um dos destaques do local, que tem como palco às margens do Guaíba é o local onde o café está alojado. Trata-se de um contêiner cafeteria, integrado a mostra em ambiente aberto ao público e com acesso gratuito. “Este local é um espaço ideal para reunir amigos e colegas de trabalho, e a família tendo como palco às margens do Guaíba. Estamos muito felizes com o projeto”, comemoraram as arquitetas.

Com sofás verdes inspirados nos bancos dos carros dos anos 50, o Café Veritas está na Rua João Moreira Maciel, 470, no bairro Marcílio Dias, em Porto Alegre. De Terça a sexta 15h as 21h e Sábado e domingo 12h as 20h30min.

Deixe seu comentário: