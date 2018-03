O governo da Espanha multou o Facebook e o WhatsApp por compartilharem dados pessoais de usuários

A AEPD (Agência Espanhola de Proteção de Dados, na sigla em inglês) multou o Facebook e WhatsApp pela coleta e utilização ilegal de dados de seus usuários. O valor da punição é de 300 mil euros (mais de R$ 1 milhão para cada empresa).

De acordo com uma nota divulgada pelo órgão governamental do país europeu, o problema começou em 2016. Naquele ano, o WhatsApp atualizou os seus termos de serviços e política de privacidade para que pudesse compartilhar com a rede social informações pessoais de quem utiliza o aplicativo de mensagens. A autorização passou a ser obrigatória para que o “Whats” pudesse ser acessado.

Ainda de acordo com a agência espanhola, o WhatsApp, que havia sido adquirido pelo Facebook em 2014, cede esses dados à empresa de Mark Zuckerberg como forma de melhorar os seus serviços, porém sem oferecer ao usuário informações mais detalhadas sobre esse procedimento.

Com o compartilhamento dos dados, o Facebook se beneficia, principalmente, na questão de anúncios publicitários dentro da plataforma, que se tornam ainda mais direcionados, com base na identificação e cruzamento de perfis e públicos-alvo de produtos e serviços.

“A aceitação destas novas condições foi imposta como obrigatória para poder usar o aplicativo de mensagens e que a comunicação de dados pessoais para o Facebook, que não tem relação com os objetivos determinados na coleta de dados original, foi feita sem oferecer a usuários uma informação adequada e sem a opção de mostrar sua recusa a eles”, ressaltou um trecho da decisão da AEPD.

Reino Unido

Na quarta-feira, as autoridades do Reino Unido informaram a suspensão de uma investigação sobre o WhatsApp, após o serviço de mensagens assinar um compromisso de não compartilhar dados pessoais dos usuários com o Facebook. Com isso, a empresa (que possui 1,5 bilhão de usuários) não será multada.

O acordo também estabelece que qualquer compartilhamento futuro de dados de usuários do aplicativo de bate-papo será regulado pelas novas regras de privacidade europeias que entrarão em vigor em maio. “Tenho o prazer de afirmar que o WhatsApp já assinou um termo em que se comprometeu publicamente a não compartilhar dados pessoais com o Facebook”, disse um representante do governo britânico.

A decisão marca uma resolução importante para o Facebook, a maior rede social do mundo, que está sob fogo também nos Estados Unidos, por causa da propagação das chamadas “fake news” (notícias falsas difundidas na internet) durante campanha presidencial de 2016, que culminou com a eleição do polêmico bilionário republicano Donald Trump para a Casa Branca.

