As buscas da polícia federal argentina nas propriedades de Cristina Kirchner prosseguiram na Patagônia

As batidas nas residências de Cristina Fernández de Kirchner, suspeita de comandar um estendido sistema de corrupção durante sua Presidência, entre 2007 e 2015, prosseguiram nesta sexta-feira (24) em uma propriedade que ela possui na Patagônia, no extremo sul da Argentina. As informações são da agência de notícias AFP.

Realizadas a pedido de um juiz com forte mobilização policial e transmitidas ao vivo pela TV, as operações começaram na quinta-feira em um apartamento de Cristina em Buenos Aires e em uma casa da ex-presidente peronista em Río Gallegos, também na Patagônia.

Falta inspecionar uma residência privada de descanso em El Calafate, localizada em frente à geleira Perito Moreno nesta remota região austral.

As inspeções de quinta-feira, na qual foram usadas escâneres e outros equipamentos eletrônicos, foram feitas sem a presença do juiz Claudio Bonadio, que ordenou as apreensões, nem do procurador Carlos Stornelli, a cargo da investigação.

Río Gallegos é a capital da província de Santa Cruz (sul), de onde era originário seu marido, já falecido, o ex-presidente Néstor Kirchner, que governou a Argentina entre 2003 e 2007. Dali, formaram em dupla uma carreira política marcada desde o começo – segundo seus detratores – por atividades de corrupção em larga escala.

Cristina Kirchner alega, em troca, ser vítima de uma campanha de perseguição política e assegura que a mesma também afeta outros líderes progressistas na América Latina, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril por corrupção e lavagem de dinheiro.

Carlos Beraldi, advogado de Kirchner, questionou o juiz Bonadio por não ter autorizado sua presença durante a batida e antecipou que pedirá a anulação da apuração e apresentará um pedido de julgamento político contra o magistrado.

As apreensões requeridas por Bonadio precisaram a aprovação do Senado, visto que a ex-presidente, eleita senadora em 2017, está amparada pelo foro privilegiado, e portanto não pode ser detida, mas pode ser acusada e condenada.

“Na hora de uma batida, quem abre a porta, quem é notificado, tem o direito de estar presente. Pela expulsão de Beraldi, é nulo”, disse nesta sexta-feira à C5N Alberto Fernández, ex-chefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Kirchner ficou nas noites de quarta e quinta-feira na casa de sua filha, Florencia, em outro bairro da capital argentina, sem fazer declarações públicas.

A senadora, de centro-esquerda peronista e que sucedeu seu marido, Néstor Kirchner, na Presidência, é a pessoa de mais alto cargo envolvida no escândalo conhecido como “os cadernos da corrupção”, que investiga supostas propinas de importantes empresários entre 2005 e 2015 em troca de contratos de obras públicas.

Segundo cálculos iniciais, o esquema de propinas na obra pública relevado nestes cadernos manuscritos poderia alcançar 160 milhões de dólares.

Na mídia argentina circulam cifras astronômicas na hora de especular sobre a quantia total supostamente roubada da Argentina pelo sistema corrupto dos “K”.

O presidente Mauricio Macri afirmou na quinta-feira que nunca antes se viu a corrupção chegar a “uma forma tão sistemática e global” e assegurou que os argentinos devem se sentir orgulhosos “porque é preciso ter coragem para expor a verdade e colocá-la sobre a mesa”. O grupo empresarial da família Macri foi protagonista durante décadas no setor de obras públicas na Argentina.

Na tarde de quinta-feira, a ex-presidente esteve no Instituto Pátria, seu centro de atividades políticas em Buenos Aires, onde recebeu dirigentes aliados, entre eles de organizações de direitos humanos.

“Fomos dar nosso apoio à colega Cristina diante da perseguição política absolutamente condenável”, escreveu o grupo HIJOS (de desaparecidos da ditadura 1976-1983) no Twitter, junto com a foto registrada do encontro.

Uma convocação para manifestar-se em apoio à ex-presidente na próxima segunda-feira no centro de Buenos Aires foi lançada nas redes sociais.

Em sentido contrário, na terça-feira passada, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Congresso para pedir a suspensão do foro privilegiado da senadora.

Kirchner é a principal dirigente da oposição e se coloca como a mais bem posicionada às eleições presidenciais de outubro de 2019, nas quais Mauricio Macri pode se candidatar à reeleição.

