As causas da Revolução Farroupilha

Após a independência do Brasil, o governo imperial enfrentou uma série de revoltas, a mais longa foi a Revolução Farroupilha, que durou dez anos. Nesse período, a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul se tornou uma República. Essa revolução épica aconteceu entre 1835 e 1845, e a causa da guerra foi econômica. O Império penalizava com altos impostos o produto básico da economia gaúcha: o charque, que abastecia o mercado interno. E ainda facilitava entrada do charque uruguaio e argentino no solo brasileiro. Acompanhe aqui diariamente as históricas façanhas da Revolução Farroupilha.

