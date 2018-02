As cenas de uma novela incentivaram denúncias de casos de pedofilia no Rio de Janeiro

As cenas que mostraram o julgamento e a condenação do delegado pedófilo Vinícius (Flávio Tolezani) no capítulo de terça-feira (20) da novela “O Outro Lado do Paraíso”, da TV Globo, provocaram comoção nacional, e incentivaram uma onda de denúncias contra esse crime no Rio de Janeiro. De acordo com a titular da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), Juliana Emerique, na quarta-feira (21), os telefones da unidade não pararam de tocar e três pessoas registraram casos de pedofilia. As informações são do jornal O Dia.

“Muitas pessoas ligaram pedindo informações de como denunciar pedófilos e agressores sexuais. Hoje [quarta-feira], três registros foram feitos, segundo apuramos, incentivados pela novela. A ficção deu ânimo para maior confiança na polícia e a perda do medo de denunciar”, afirmou Juliana.

O capítulo, em que o delegado revela que só se casou com Lorena (Sandra Corveloni) para abusar de Laura (Bella Pierro, então com oito anos e atualmente com 21), chamando a mulher de “cafona e feia”, fez a emissora bater recorde de audiência, com pico de 45,6 pontos, e reacender a discussão sobre abusos sexuais. Nos últimos três anos, esse crime fez mais de 11 mil vítimas entre crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, segundo o Instituto de Segurança Pública.

Emocionado, o ator Flávio Tolezani confessou ao jornal O Dia que se emocionou ao rever a filmagem, em que é desmascarado por Sebastiana Almeida (Ilva Niño), que trabalhou na casa de Vinícius e Lorena quando Laura era criança. Sebastiana revelou toda a verdade. “Eu vi que ele (Vinícius) fez mal para ela, mas tinha medo de perder o emprego”, disse a personagem, chorando.

“Foi tenso rever. Chorei. Mas estou feliz, pois conseguimos colocar esse delicado assunto para discussão na sociedade”, afirmou Tolezani. Pelo Instagram, Walcyr Carrasco, autor da novela, elogiou a atuação do elenco, sobretudo Flávio.

“Ele é um ótimo ator, mas por favor não o confundam com o personagem. Pessoalmente, o Flávio é simpático e boa gente”, apelou Carrasco, que, através de diálogos emocionantes, conseguiu traduzir o medo da vítima em denunciar, a dificuldade em se produzir provas e, consequentemente, condenar o criminoso, quando não há denúncia formal.

Nas redes sociais, internautas também demonstraram emoção com as cenas. “Gelei quando Lorena comentou que o perigo pode morar ao lado, porque já passei por essa situação. Meu padastro abusou de mim quando criança”, postou um internauta, que evitou se identificar. “Tenho vergonha e traumas”, justificou. Segundo estatísticas, 41% dos crimes de abuso sexual infantil são cometidos por pessoas próximas e 20% especificamente por pai e mãe das vítimas.

