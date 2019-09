As comemorações da data Farroupilha em Porto Alegre e no Estado

A previsão de sol em Porto Alegre para o feriado do 20 de Setembro é um convite a mais para cultuar as tradições gaúchas. Na manhã desta sexta-feira haverá o tradicional Desfile Farroupilha. As comemorações acontecem em todo o Estado.

Em Porto Alegre, a concentração começa às 8h30min, atrás do Estádio Beira-rio. A dispersão será em frente à Rótula das Cuias, já no Parque da Harmonia. O desfile começa às 9h30min. Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Susepe e IGP serão as primeiras entidades a passar pela avenida Beira-rio, em percurso que deve durar uma hora e 30 minutos. Às 11h os tradicionalistas começam a passar pela avenida. Cerca de 70 piquetes e 1,5 mil cavalarianos devem cumprir o trajeto, também estimado em uma hora e 30 minutos.

O Desfile Farroupilha é coordenado pela Sedac (Secretaria da Cultura), através da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, composta por 13 entidades, entre as quais as secretarias Secom (de Comunicação), Seduc (Educação), Sedetur (Desenvolvimento e Turismo) e Casa Civil. A Comissão é presidida por Nairo Callegaro, que também acumula a presidência do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho).

O evento contará com intérprete de libras – cuja tradução será mostrada em telão – e banheiros com acessibilidade. A TVE transmitirá o desfile a partir do sinal gerado pela TV Assembleia, que também apresentará o evento ao vivo às 9h.

O palanque onde ficarão as autoridades, entre elas o governador Eduardo Leite e a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, foi montado nesta quinta-feira (19). O Desfile Farroupilha contará com intérprete de libras – cuja tradução será transmitida em telão – e banheiros com acessibilidade.

Para Maria Marques, assessora de Culturas Populares, Tradição e Folclore da Sedac – e que acompanha a organização do desfile desde o início, em maio – é preciso celebrar a data. “Vinte de setembro é o dia em que todos os gaúchos, mesmo os que moram fora do Estado, retornam ao pago para homenagear àqueles que lutaram pela República Rio-Grandense.”

Apenados trabalham na montagem da estrutura do desfile de 20 de setembro

A Seapen (Secretaria da Administração Penitenciária) e Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) apoiaram a realização dos desfile farroupilha cedendo mão de obra prisional. A montagem dos palanques oficiais ficou sob a responsabilidade do 3° Batalhão das Comunicações do Exército Brasileiro.

Quinze apenados do regime semiaberto do Instituto Penal Irmão Miguel Dario trabalharam na montagem da estrutura para o desfile, que irá ocorrer nesta sexta-feira (20), na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. O grupo instalou 300 gradis ao longo do percurso do desfile.

A estrutura servirá para proteção do público, já que dezenas de veículos e cavalos passarão por ali. O Internacional emprestou as grades para o evento. A diretora do Miguel Dario, Carmem Silva, disse que foi realizada uma seleção criteriosa dos apenados para este trabalho. “A maioria deles já desenvolve uma atividade laboral ou tem trabalho externo”, explicou Carmem.

O transporte e a escolta dos apenados foram feitos por agentes penitenciários ligados à 10° DPR (Delegacia Penitenciária Regional). Após a desmontagem da estrutura, agentes do Núcleo de Segurança e Escolta da Susepe irão fazer o transporte e a escolta dos apenados até o estádio do Internacional para que seja descarregado o material.

Para o apenado J.O., é um orgulho poder ajudar nas comemorações farroupilhas e ainda mostrar que ele pode ser útil à sociedade durante o cumprimento da pena.

