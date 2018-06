As contas de luz permanecem na tarifa mais cara no mês de julho

A exemplo de junho, as contas terão bandeira vermelha no patamar 2 também no mês de julho – o que acarretará em uma cobrança extra de R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. A manutenção da tarifa extra foi decidida nessa sexta-feira pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), tendo por base a “manutenção das condições hidrológicas desfavoráveis e a tendência de redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional”.

Nos quatro primeiros meses do ano, vigorou a bandeira verde, o que não implicava em cobrança extra na conta de luz. Em maio, vigorou a bandeira tarifária amarela, em que há adicional de R$ 1 na conta de energia do consumidor a cada 100 kWh consumidos.

Sistema

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado, de acordo com a Aneel, para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. A adoção de cada bandeira, nas cores verde, amarela e vermelha (patamar 1 e 2), está relacionada aos custos da geração de energia elétrica. No patamar 1, o adicional nas contas de luz é de R$ 3,00 a cada 100 kWh; já no 2, o valor extra sobe para R$ 5,00.

Dicas de economia

Diante da situação atual dos reservatórios, a Aneel apresentou algumas dicas para que os consumidores economizem energia. Entre elas a de, no caso do uso de chuveiros elétricos, se tomar banhos mais curtos e em temperatura morna ou fria.

Sugere também a diminuição no uso do ar condicionado e que, quando o aparelho for usado, que se evite deixar portas e janelas abertas, além de manter seu filtro limpo. A Aneel sugere, ainda, que o consumidor tenha atenção para deixar a porta da geladeira aberta apenas o tempo que for necessário, e que nunca se coloque alimentos quentes em seu interior.

Uma outra dica da Aneel para que o consumidor economize energia é a de juntar roupas para serem passadas de uma só vez, e que não se deixe o ferro de passar ligado por muito tempo. Sugere também que, durante longos períodos de ausência, o consumidor evite deixar seus aparelhos em stand-by. Nesse caso, o mais indicado é retirá-los da tomada.

Sistema independente de energia

Desde 2012, a resolução 482 da Aneel permite ao consumidor abater o preço da conta de luz se o mesmo possuir um sistema independente de geração de energia em sua casa ou empresa. Ruberval Baldini, diretor executivo da BR Solar e presidente da Associação Brasileira de Energias Alternativas (Abeama), um dos responsáveis pela implantação da medida, disse à ANSA que é viável, sim, criar o próprio sistema.

De acordo com Baldini, o consumir precisa primeiro contatar uma companhia especializada em energias renováveis para fazer um estudo da conta de luz e entender qual a melhor maneira de modificá-la. Feito isso, a energia geradora é aplicada na residência, que passará a ter dois relógios de medição: um de ida, que contabiliza o consumo, e outro de volta, que “empresta” a energia solar que não foi utilizada pelo consumidor para a concessionária realizar a redistribuição em outros locais.

Através do método, é gerado um crédito energético, que pode ser compensado da tarifa de luz em até 36 meses. Como ter energia renovável em casa e no trabalho? Segundo Baldini, é necessário que haja uma boa área de insolação no local que se deseja aplicar a tecnologia. Porém, também existem no mercado soluções caso a incidência solar não seja suficiente para sustentar o sistema.

