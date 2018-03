As Coreias do Sul e do Norte anunciaram uma reunião em abril

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, participarão de uma reunião de cúpula entre os países no dia 27 de abril.

O anúncio foi realizado por autoridades de Seul, após uma série de reuniões entre as duas partes na zona desmilitarizada.

“De acordo com a vontade dos dois líderes [Moon Jae-in e Kim Jong-un], Sul e Norte concordaram em realizar ‘cúpula Sul-Norte 2018’ em 27 de abril, na Casa da Paz sul-coreana de Panmunjom”, afirmou um comunicado conjunto lido pelas delegações dos dois países.

Panmunjom, localizada na fronteira e situada na zona desmilitarizada entre os dois países, foi o cenário da assinatura do armistício da Guerra da Coreia (1950-1953).

Kim Jong-un será o primeiro governante norte-coreano a pisar oficialmente em território sul-coreano desde o fim da guerra.

De acordo com a versão oficial norte-coreana, seu avô e predecessor Kim Il Sung entrou várias vezes em Seul durante o conflito, cidade que caiu em duas ocasiões sob o controle das forças norte-coreanas.

Os países já celebraram duas reuniões de cúpula, em 2000 e em 2007, mas ambas aconteceram em Pyongyang.

Nesta semana, Kim Jog-un fez uma visita secreta ao presidente da China, Xi Jinping.

A Casa Branca e o governo sul-coreano afirmaram que foram avisados por Pequim sobre a viagem de Kim. Acredita-se que a visita tenha servido como preparação para encontros futuros com a Coreia do Sul e os EUA.

No relato da agência norte-coreana KCNA, Xi e Kim conversaram sobre as relações bilaterais e sobre a situação na península coreana. Eles concordaram que uma relação amigável entre os dois beneficia ambos os países. Pyongyang qualificou o encontro de “um marco”.

COI

Quem visita a Coreia do Norte nesta quinta-feira (29) é o presidente COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, em ato que amplia a diplomacia iniciada com a participação dos norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

De acordo com informe divulgado pelo COI, a visita é uma resposta “ao um convite do Comitê Olímpico Norte-Coreano”, realizado em Lausanne (Suíça), durante as tratativas para a participação do país na Olimpíada de Inverno.

A agência sul-coreana Yonhap já havia informado sobre a presença de Bach no aeroporto de Pequim, antes de embarcar em um avião da Air Koryo, companhia norte-coreana, com destino à capital Pyongyang. A delegação do COI chegou nesta quinta-feira a Pyongyang e deve deixar o país em 31 de março.

Durante a visita do presidente Bach, as reuniões devem abordar “o desenvolvimento do esporte na República Popular da Coreia, depois da exitosa participação” de seus atletas nos Jogos de Inverno de PyeongChang, assim como a preparação dos atletas norte-coreanos “para uma classificação ou uma participação nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, nos Jogos de Inverno de 2022 em Pequim e nas edições dos Jogos da Juventude de 2020 e 2022”, destacou o COI.

