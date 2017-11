As dietas da moda põem em risco a saúde dos idosos

O desejo de emagrecer é comum em todas as fases da vida. Seguir uma dieta balanceada e variada ajuda a prevenir doenças e traz disposição, mas se orientar por protocolos da moda, sem orientação de um profissional, pode trazer sérios riscos à saúde.

Uma das dietas mais famosas do momento é a low carb, que reduz consideravelmente o consumo de carboidratos. Segundo a nutricionista Giselli Morais Prucoli, do plano de saúde especializado em idosos, Medsênior, ela não é indicada para todos.

O grande problema de aderir a dieta sem a recomendação de um nutricionista é que o carboidrato é a principal fonte de energia para cérebro, sua escassez pode gerar mal-estar, dor de cabeça e dificuldade de concentração. A falta deste alimento também pode refletir em fadiga, mal-estar e tontura. Além disso, as fibras, presentes em diversos alimentos fontes de carboidratos, preservam o bom funcionamento do intestino.

Outro protocolo que está em evidência é o do jejum intermitente. As pessoas passam de 12 a 36 horas sem se alimentar. Segundo Giselli, ele não é indicado de maneira alguma para idosos. Ela explica que estas dietas da moda podem acelerar a perda de massa magra (músculos), que já ocorre naturalmente com o idoso. Com poucos músculos, fica-se mais propenso a quedas.