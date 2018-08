As duas Coreias desfilaram conjuntamente na abertura dos Jogos Asiáticos

A Indonésia deu início neste sábado (18) aos Jogos Asiáticos, onde as duas Coreias, do Norte e do Sul, apresentaram equipes unificadas em várias disciplinas por ocasião desta competição que se encontra sob fortes medidas de segurança. As duas Coreias desfilaram conjuntamente na cerimônia de abertura no estádio Gelora Bung Karno de Jacarta.

A apresentação de equipes unificadas nestes Jogos representa um novo passo simbólico na aproximação das duas partes da península coreana desde os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, no mês de fevereiro.

O evento conta com cerca de 16.000 atletas de 45 países asiáticos e, segundo as autoridades são 8.000 membros das forças de ordem mobilizados para garantir a segurança das 50.000 pessoas esperadas para acompanhar os Jogos.

Encontro

Representantes das duas Coreias anunciaram que realizarão uma nova cúpula entre os seus líderes em Pyongyang em setembro. Moon Jae-in será o terceiro presidente sul-coreano a viajar até a capital da Coreia do Norte, mas o primeiro em mais de uma década.

Moon Jae-in e o ditador norte-coreano Kim Jong-un já se encontraram em duas ocasiões, nos dias 27 de abril e 26 de maio, mas os encontros ocorreram na zona desmilitarizada que fica na fronteira entre os dois países. Representantes das duas Coreias anunciaram a reunião de setembro após uma rodada de conversações de alto nível entre autoridades de Pyongyang e Seul na cidade fronteiriça norte-coreana.

A data exata do encontro de setembro não foi anunciada. Ri Son Gwon, que representa a Coreia do Norte no diálogo com a vizinha do Sul, afirmou que é importante que os governos dos dois países se esforcem para avançar “em todos os assuntos da agenda”.

“Se as questões que foram levantadas nas conversações entre países e nas reuniões individuais não forem resolvidas, problemas inesperados poderão surgir e todos os itens da agenda poderão encontrar obstáculos”, declarou.

Aproximação entre as Coreias

Espera-se que a nova reunião sirva para avançar na Declaração de Panmunjom, assinada pelos dois governantes em seu primeiro encontro, em abril, quando se comprometeram a assinar um acordo de paz para acabar com a guerra entre os países ainda em 2018. O pacto vai substituir o armistício de 1953. Essa guerra foi interrompida por cessar-fogo, mas nunca teve fim oficial.

Os países também se comprometeram a melhorar laços e a trabalhar para livrar a península coreana de armas nucleares. Após o encontro de maio, a Coreia do Norte reiterou o compromisso de desmantelar o seu programa nuclear.

Entraves

Apesar da reaproximação, as sanções internacionais à Coreia do Norte, por causa de seu programa nuclear e de mísseis, impedem a retomada da cooperação econômica entre os dois lados. Os Estados Unidos apelaram à comunidade internacional para que as sanções ao regime fossem mantidas, pois não veem avanços nas promessas de desnuclearização.

A Coreia do Norte, por sua vez, se queixa de os Estados Unidos não cederem nas sanções apesar de gestos de boa vontade do lado norte-coreano, como a suspensão dos testes de mísseis e a devolução de restos mortais de soldados americanos que morreram na Guerra da Coreia, ente 1950 e 1953.

Deixe seu comentário: