As duas moças que foram presas com 75 milhões de reais em cocaína dentro de um navio mostravam vida de luxo na internet

Duas jovens canadenses que tentaram levar para Sydney, na Austrália, cerca de 75 milhões de reais em cocaína dentro de um navio cruzeiro, foram presas. Melina Roberge, 22 anos, e Isabelle Lagacé, 28, que junto a um comparsa, Andre Tamine, 63, levavam consigo cerca de 95 quilos da droga escondidos em uma mala, viajaram por vários países e ostentavam uma vida de luxo em rede sociais, onde postavam fotos em locais paradisíacos.

As jovens estavam a bordo do cruzeiro Sea Princess, que saiu do Reino Unido e passou por países como Canadá, Estados Unidos, Colômbia e Peru, antes de chegar em Sydney, na Austrália, no último domingo (28), quando o trio foi preso. Todos vão responder por “importação comercial de droga”.

Pouco tempo antes da prisão, as amigas usaram redes sociais para exibir um estilo de vida luxuoso, mostrando em fotografias que estiveram em locais paradisíacos e fizeram passeios caros.

O trio deve começar a ser julgado no próximo dia 26 de outubro. Se condenados, os três podem pegar até prisão perpétua. (AG)

Comentários