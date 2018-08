Estes sábado (4) e domingo (5), na Fundação Iberê Camargo, são a última oportunidade para ver a exposição As Durações do Rastro – A fotografia de Jordi Burch frente à arquitetura de Álvaro Siza Vieira, do fotógrafo português Jordi Burch. A exposição traz uma série de 40 imagens que registram quatro conjuntos habitacionais da Europa projetados pelo arquiteto português Álvaro Siza.

