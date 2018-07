As férias escolares de julho na rede pública estadual começam nesta quinta-feira

As férias escolares de julho na rede pública estadual se iniciam nesta quinta-feira (19). Os mais de 900 mil alunos, das 2.539 instituições de ensino do Estado, irão retornar às aulas no dia 30 de julho (segunda-feira), conforme o decreto n° 53.925 de 21 de fevereiro, já publicado no Diário Oficial.

Os estabelecimentos de ensino, cuja integralização do ano letivo de 2017 avançou o ano civil de 2018, devido à greve dos professores do ano passado, já elaboraram calendários escolares diferenciados, que foram aprovados pelo Conselho Escolar e homologados pela respectiva Coordenadoria Regional de Educação e pela Seduc (Secretaria da Educação).

Os professores também entrarão em recesso no período, tendo em vista que os dias dedicados à formação foram realizados por ocasião dos dois “Dia D”, voltados ao desenvolvimento da nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Ministério Público faz doações de agasalhos

O Ministério Público do Rio Grande do Sul arrecadou para a Campanha do Agasalho do RS quase 3 mil peças entre roupas masculinas, femininas, calçados masculinos e femininos, roupas de cama, toalhas, cobertores, travesseiros e acessórios.

A entrega das peças para foi realizada nesta segunda-feira (16) pelo procurador-geral de Justiça Fabiano Dallazen à Defesa Civil, para serem imediatamente distribuídas às comunidades carentes.

Oportunidades e Direitos

Uma comitiva do governo do Estado de Santa Catarina esteve na sexta-feira na Região Metropolitana de Porto Alegre para conhecer o POD (Programa de Oportunidades e Direitos). A equipe veio buscar informações sobre como funciona o projeto, como foi financiado e visitar os territórios onde foram implantados os Centros da Juventude e o policiamento comunitário. O objetivo é usar o programa como modelo para criação de uma política pública semelhante no Estado vizinho.

O coordenador do Escritório de Projetos da SDSTJDH (Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos), Aldo Peres, e o subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Biacchi, fizeram uma apresentação do POD à secretária adjunta da Assistência Social de Santa Catarina, Reginete Panceri, ao coronel Rogério Martins, diretor de Integração da SSP-SC (Secretaria de Segurança Pública), ao coronel José Luiz Gonçalves da Silveira, diretor de Formação e Capacitação da SSP-SC, e a Gustavo Appel, gerente de Projetos da SSP-SC.

Depois, a comitiva foi até a Lomba do Pinheiro conhecer a base de policiamento comunitário do bairro, projeto piloto que iniciou em março e vai servir de referência para os outros territórios. A equipe também visitou o Centro da Juventude de Viamão e a sede do 18º Batalhão da Brigada Militar, construída com recursos do POD.

