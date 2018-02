As gêmeas da cantora Ivete Sangalo nasceram em Salvador

As filhas da cantora Ivete Sangalo, 45 anos, nasceram, na madrugada deste sábado de carnaval (10), no Hospital Aliança, em Salvador (BA). As meninas se chamam Marina e Helena. A cesariana foi realizada às 4h30min (horário local). Cada bebê pesa em torno de 3 quilos.

A mãe e as gêmeas passam bem. Antes do parto, Ivete postou um vídeo no Instagram na maternidade. “É com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade. Orem por nós”, escreveu.

A cantora, que é casada com o nutricionista Daniel Cady, 32 anos, anunciou a gestação em setembro de 2017. Segundo ela, a decisão de engravidar veio após pedidos do filho do casal, Marcelo, de 7 anos.

Por causa da idade de Ivete, ela e o marido recorreram à inseminação artificial. Devido à gestação em estágio avançado, a cantora precisou cancelar a sua participação no carnaval de 2018.

