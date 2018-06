As inscrições de animais para a Expointer 2018 serão abertas nesta segunda-feira

As inscrições de animais para a 41ª Expointer serão abertas na próxima segunda-feira (2), por meio do Sistema de Defesa Agropecuária da Secretaria. A data-limite para a inscrição é 30 de julho.

Instruções completas de como fazer a inscrição dos animais podem ser consultadas no site da secretaria da Agricultura do RS. A 41ª Expointer ocorre de 25 de agosto a 2 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Lançamento

A Casa da Ospa no Centro Administrativo do Estado será o palco do lançamento da 41ª Expointer, dia 6 de agosto, com apresentação do slogan do evento para a edição de 2018: “Nossa Gente, Nossa Força”. A mensagem destaca o papel das etnias na formação do povo gaúcho e na produção agropecuária, compondo a identidade de trabalho e de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

O conceito, criado pela agência de publicidade Matriz, valoriza a integração da miscigenação étnica do Rio Grande do Sul – portuguesa, italiana, alemã, africana, polonesa, indígena e japonesa – como representação da eficiência do setor primário gaúcho.

Promovido pelo governo do Estado, o evento de lançamento vai reunir entidades ligadas ao agronegócio, empresas, patrocinadores, apoiadores e organizadores da 41ª Expointer.

A maior feira agropecuária e de máquinas a céu aberto da América Latina ocorrerá de 25 de agosto a 2 de setembro. Na programação, que está sendo montada pelas secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária e Irrigação e de Comunicação, estarão julgamentos e leilões de animais, desfile dos campeões, palestras técnicas, feira da agricultura familiar e espetáculos artísticos, entre várias outras atrações.

Ano passado

No ano passado, a 40ª Expointer recebeu, em nove dias de feira, mais de 382,6 mil pessoas e movimentou R$ 2.035.790.142,62 em negócios.

O crescimento de aproximadamente 6% na comercialização, em comparação à edição do ano anterior, foi devido ao volume de negócios da Feira da Agricultura Familiar. Foram R$ 2.851.010,62 em vendas de produtos coloniais, um aumento de 40% em comparação com 2016.

A venda de animais foi o único setor que registrou queda em relação à edição anterior. Com R$ 10.613.132,00 em negócios, a redução foi de 12%. O artesanato comercializou R$ 1.100.000,00. Já os negócios no setor de máquinas e implementos agrícolas chegaram a R$ 1.923.226.000,00, um aumento de 0,75% em relação a 2016.

Ao todo, foram promovidos 479 eventos, que receberam mais de 40 mil pessoas. O público pode conhecer a representação também de 19 Estados e 11 países.

Deixe seu comentário: