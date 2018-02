As ligações de telefones fixos para celulares vão ficar mais baratas

A partir do dia 25, as ligações locais e interurbanas de telefones fixos para aparelhos móveis vão ficar mais baratas. A redução das chamadas locais vai variar entre 10,58% a 12,75 % e das tarifas interurbanas vão cair entre 3,98% a 7,41%.

A queda vai acontecer por conta da redução das tarifas de interconexão, pagas pelas empresas que utilizam a rede de outro grupo. O cálculo das tarifas é feito pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Elas foram usadas inicialmente para subsidiar a instalação de redes das operadoras móveis.

A redução das tarifas vale para as ligações originadas nas redes das concessionárias da telefonia fixa – Oi, Telefônica, CTBC, Embratel e Sercomtel – destinadas às operadoras móveis.

O preço médio das ligações locais de telefone fixo para móvel vai passar de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem imposto.

Para as ligações interurbanas feitas de fixo para móvel com DDD iniciando com o mesmo dígito, por exemplo, DDDs 61 (Distrito Federal) para 62 (Goiânia), o preço médio cairá de R$ 0,55 para R$ 0,39. Enquanto o preço médio das demais ligações interurbanas de fixo para celular, vai ser reduzido de R$ 0,62 para R$ 0,45.

O valor menor das tarifas vai beneficiar cerca de 23,6 milhões de assinantes das concessionárias de telefonia fixas, segundo dados da Anatel até dezembro do ano passado. O vice-presidente da Anatel, Aníbal Diniz, foi o relator do processo no Conselho Diretor.

Telefonia móvel

De acordo com dados da Anatel, a telefonia móvel registrou 236.488.548 linhas em operação em dezembro de 2017. Nos últimos 12 meses, considerando que as informações foram divulgadas no dia 31 de Janeiro, houve redução de 7.578.808 linhas (-3,11%). Além disso, no mês de dezembro, em relação ao mês anterior, o serviço móvel pessoal apresentou uma queda de 2.603.234 linhas (-1,09%).

Do total de linhas móveis do País, 148.509.361 são pré-pagas e 87.979.187 são pós-pagas. Em 12 meses, o pré-pago registrou diminuição de 16.190.210 linhas (-9,83%) e o pós-pago aumento de 8.611.402 linhas (+10,85%). No mês de dezembro de 2017, quando comparado ao mês anterior, as linhas móveis pré-pagas apresentaram queda de 3.582.840 unidades (-2,36 %) e as pós-pagas crescimento de 979.606 (+1,13%).

Empresas

Em dezembro de 2017, as empresas com maiores quantitativos de linhas móveis foram: Vivo (74.939.872), Claro (59.022.019), Tim (58.634.435) e Oi (38.942.433).

Nos últimos 12 meses, também considerando que as informações foram divulgadas no dia 31 de Janeiro, a Datora teve aumento de 100.267 linhas móveis (+99,36%), a Porto Seguro de 110.112 linhas (+ 24,34 %), a Nextel de 199.454 (+7,71%) e a Telefônica (Vivo) de 1.161.979 linhas (+1,57%). Os outros grupos acompanhados pela Anatel apresentaram redução (Algar, Oi, Sercomtel, Claro e Tim).

Na comparação de dezembro 2017 com o mês anterior, as empresas Algar, Datora, Nextel, Tim e Telefônica (Vivo) registraram crescimento, as outras prestadoras da telefonia móvel apresentaram redução (Oi, Porto Seguro, Sercomtel e Claro). Também no mês de dezembro, tanto a prestadora Oi quanto a Claro perderam mais de 1,5 milhão de linhas cada devido à retirada de números inativos.

Deixe seu comentário: