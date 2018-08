As mortes por gripe subiram para 72 no Rio Grande do Sul

Com as baixas temperaturas registradas neste inverno, é preciso reforçar os cuidados no combate à gripe. Medidas de prevenção e o tratamento em tempo oportuno são formas importantes de se proteger contra o agravamento da doença. A Influenza registrou 72 óbitos até o momento no Rio Grande do Sul em 2018, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Destes, 11 óbitos receberam vacina em 2018 e dez poderiam ser considerados vacinados, pois receberam a vacina antes do início dos sintomas.

O tripé formado pela vacinação, prevenção e assistência é a base do enfrentamento à gripe. Mais de 3,5 milhões de gaúchos foram vacinados durante a campanha iniciada em abril. A cobertura vacinal do RS ficou em 85,1%, não sendo a tingida a meta preconizada de 90%.

Foram priorizados os grupos de pessoas mais vulneráveis a infecção pelo vírus e por apresentarem quadros mais graves da doença, como idosos, crianças e doentes crônicos (cardíacos, diabéticos, obesos, pessoas com problemas respiratórios ou outra doença crônica com risco de complicação por Influenza).

O foco agora são as medidas de prevenção e o tratamento em tempo oportuno. É importante estar atento a essas recomendações, pois a transmissão do vírus pode começar antes mesmo do aparecimento dos sintomas e com duração de até sete dias em adultos e de até 14 dias em crianças ou pessoas com imunodepressão.

Lavar as mãos várias vezes

Para a prevenção, o cuidado principal são com as mãos, um dos principais meio de transmissão. Ao ser expelido por uma pessoa doente, o vírus pode depositar-se em alguma superfície em que ainda sobrevive por um período de tempo.

Caso uma pessoa venha a ter contato com essa área e depois toque olhos ou a boca pode acontecer a contaminação. Por isso, a recomendação é para que as pessoas procurem lavar as mãos várias vezes ao dia, com sabão ou álcool gel, ao tocar superfícies de locais públicos, evitar passar as mãos nos olhos, boca e nariz.

Outros hábitos são fundamentais para diminuir a circulação do vírus da gripe: utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, usando a dobra do braço ou lenço descartável; não partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; na ocorrência de sintomas virais, reduzir contatos sociais desnecessários, evitar aperto de mãos, abraços, beijo social e, dentro do possível, ambientes com aglomeração; evitar visitas a hospitais; ventilar os ambientes.

Tratamento

Enquanto a prevenção é essencial para diminuir a circulação do vírus, o tratamento é capaz de evitar casos mais graves, quando feito no início dos sintomas. A recomendação é de que, ao sinal de febre, dor de garganta e dor de cabeça, nas articulações, ou muscular, a pessoa procure atendimento médico.

O antiviral Oseltamivir, de nome comercial Tamiflu, está disponível em todo o Estado, gratuitamente, e o seu uso no início das primeiras manifestações da gripe é fundamental para impedir o agravamento dos casos.

Devido ao fato de que o tratamento possui sua maior eficácia se iniciado durante as primeiras 48 horas de sintomas, recomenda-se procurar atendimento o quanto antes. Nos casos de SRAG (síndrome respiratória aguda grave), a recomendação é que se inicie o tratamento independente do tempo decorrido desde o início dos sintomas.

Aos médicos, na ausência de outro diagnóstico específico, a orientação é para que tenham total atenção aos sinais de febre e tosse ou dor de garganta acompanhados de, pelo menos, um dos seguintes sintomas: dores no corpo ou nas articulações ou de cabeça. Nesses casos, é recomendada a prescrição do antiviral. Em crianças menores de dois anos, o medicamento é indicado para casos de febre acompanhada de um sintoma respiratório.

Maior circulação de Influenza A-H1N1

Este ano, a cepa que registra maior circulação é o tipo A-H1N1 do vírus Influenza, que possui maior letalidade. A SES ressalta a importância de se procurar atendimento médico ao sinal dos primeiros sintomas e iniciar o uso do antiviral em tempo oportuno.

