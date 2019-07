As motos lideram o ranking de excesso de velocidade em Porto Alegre

Um levantamento divulgado pela prefeitura de Porto Alegre aponta que as motocicletas foram o veículo motorizado com maior presença no topo do ranking de autuações por excesso de velocidade nas ruas da capital gaúcha. A janela de tempo analisada é o primeiro semestre deste ano.

Das cinco maiores infrações desse tipo registradas pelo radar móvel da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) entre janeiro e junho, quatro envolvem o transporte motorizado sobre duas rodas, ou seja, 80% dos casos. E se tomadas como amostra os três primeiras posições, todas envolveram motos.

Somando-se todas as autuações por tráfego acima de 80 km/h, porém, a participação foi menos expressiva no período: 334 dos 833 registros, o que representa 40%. A seguir, veja o ranking das cinco maiores infrações detalhadas pelo relatório, todas em vias públicas onde o máximo permitido é de 60 km/h:

– 1º lugar: motocicleta flagrada a 130 km/h na rua Souza Reis nº 365, na tarde de 25 de maio (sábado);

– 2º lugar: motocicleta flagrada a 129 km/h na rua Pereira Franco nº 366, na manhã de 13 de abril (sábado);

– 3º lugar: motocicleta flagrada a 129 km/h na avenida Aparício Borges nº 2.310, na manhã de 24 de abril (quarta-feira);

– 4º lugar: automóvel flagrado a 126 km/h na avenida Ipiranga nº 8.859, na tarde de 20 de junho (quinta-feira);

– 5º lugar: motocicleta flagrada a 125 km/h na avenida Assis Brasil nº 6.215, na tarde de 5 de fevereiro (terça-feira).

Acidentes

No mesmo período, as motocicletas se envolveram em 1.356 acidentes de trânsito, que resultaram em 17 mortos e 1.307 feridos, incluindo condutores e caronas. O cenário é ainda mais preocupante se considerado o fato de que em seis dos 18 atropelamentos fatais, esse foi o tipo de veículo envolvido.

Os números também indicam uma média diária de sete acidentes e sete feridos com esse meio de transporte. A cada dez dias, um motociclista morre no trânsito em Porto Alegre. E dos 40 casos fatais no trânsito em geral de janeiro a junho (três a menos que no primeiro semestre do ano passado), 85% estão relacionadas a motos e atropelamentos de pedestres.

Conforme o programa “Vida no Trânsito”, estudo desenvolvido entre EPTC, SMS (Secretaria Municipal da Saúde), Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e IGP (Instituto Geral de Perícias), são quatro as principais causas das mortes de motociclistas: velocidade excessiva ou inadequada, ingestão de álcool, falta de habilitação e avanço do sinal vermelho no semáforo.

Os dados são da Cief (Coordenação de Indicadores e Engenharia de Tráfego) da EPTC. O diretor de Operações da empresa, Paulo Roberto Ramires, garante que neste segundo semestre terão continuidade as ações de fiscalização e de educação, com foco principal na segurança dos motociclistas, sem descuidar da questão dos atropelamentos:

“O segmento das motos tem apresentado um número elevado de acidentalidade, bastante preocupante”, lamenta. “Reforçaremos as blitze, com foco principal na necessidade e obrigatoriedade no uso adequado dos equipamentos de segurança, além, é claro, das ações do Radar Móvel, para coibir o excesso de velocidade, imprudência maior para riscos de acidentes, e as ações de educação para o trânsito”.

Ele destaca, ainda, as atividades educativas: “A nossa equipe de educação para o trânsito prosseguirá com atividades envolvendo motos, nas ruas e nas empresas onde trabalham motociclistas. Ações nos Centro de Formação de Consutores [as antigas “autoescolas”], direcionadas aos condutores que buscam suas primeiras habilitações, sem esquecer aqueles que fazem reciclagem, igualmente terão continuidade”.

Também foi instituído o programa “Motociclista Seguro”, em parceria com as principais revendas de motocicletas da Capital. “Estão sendo entregues materiais educativos, como folderes, além de vídeos sobre equipamentos de segurança viária. Acreditamos que um trabalho cooperado entre os órgãos e as revendedoras pode somar no processo de modificação dessa realidade”, aposta a engenheira da EPTC Diva Yara Leite.

