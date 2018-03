As mudanças no Enem atendem a pedidos dos estudantes, disse o ministro da Educação

O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou nesta que as mudanças que vem sendo adotadas na realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde o ano passado são decididas com base em consultas públicas e na interação com a população.

Entre as principais novidades do Enem 2018, conforme edital publicado no Diário Oficial da União, está a ampliação do tempo do segundo dia de provas, das disciplinas Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A ampliação do tempo de prova, de acordo com o ministro, foi um pedido dos próprios estudantes.

“É importante que nós destaquemos que todas as medidas incorporadas a partir de 2017 foram tomadas tendo como base uma interação com a própria população. Uma ampla consulta pública foi realizada no ano passado e norteou os caminhos de mudanças que foram introduzidas no ano de 2017 e também no ano de 2018. Então, a ampliação do prazo de aplicação em mais 30 minutos significa na prática um atendimento a uma grande demanda dos estudantes que se submeterão ao Enem 2018”, afirmou Mendonça Filho.

Ponto que causou debate no exame do ano passado, a regra que exigia dos candidatos respeito aos direitos humanos nas redações foi retirada no edital deste ano. Desde 2013, o Enem exigia que os estudantes não desrespeitassem os direitos humanos, sob pena de nota zero, mas no ano passado uma decisão judicial suspendeu a regra. De acordo com o ministro da Educação, a retirada do quesito de avaliação ocorreu em função de determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Na verdade não é uma deliberação apenas do MEC e do Inep, uma reorientação técnica tendo como base a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que o Inep está fazendo é cumprir a decisão do STF. Mas vai continuar sendo como foi a prova de 2017”, declarou o ministro.

Outra novidade do Enem é que os estudantes contemplados com a isenção da taxa de inscrição no ano passado que não compareceram à prova terão que apresentar um documento, como atestados médicos, atestados de óbito de familiares, boletim de ocorrência, justificando a ausência para solicitar uma nova isenção em 2018. Até o ano passado não havia a obrigatoriedade da apresentação de documentos na justificativa.

“O direito à isenção está preservado, de acordo com a lei, principalmente para estudantes de baixa renda e egressos de escolas públicas. Mas ao mesmo tempo a gente não pode permitir que continue uma evasão enorme e o desperdício de recursos públicos. Então algumas medidas foram adotadas para que nós tenhamos um melhor controle em relação à aplicação da isenção. Quem teve direito à isenção e não justificou sua ausência nos anos anteriores, evidentemente terá que indenizar o Estado por conta dessa ausência”, disse o ministro. De acordo com o Ministério da Educação, os sistemas de justificativa e pedido de isenção serão integrados. Assim, o estudante que justificar e apresentar os documentos, após análise, terá a isenção automaticamente concedida.

